Дослідники з університету Единбурга виявили ще один різновид коронавірусу у Великій Британії, який вже встиг поширитися в 10 країнах.

Новий різновид коронавірусу був виявлений за допомогою секвенування генома в 10 країнах. Він отримав назву B1525.

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У Великій Британії вже зареєстровано 32 випадки захворювання. Найбільш ранні випадки інфікування були датовані груднем і з'явилися у Британії і Нігерії.

Вчені вважають, що новий варіант має схожість з британською мутацією коронавірусу B117. Також дослідники переймаються про те, чи B1525 володіє "потенційно тривожним набором мутацій", серед яких зміна E484K у шиповидному білку, яка робить вірус більш стійким до антитіл.

До слова, цей варіант коронавірусу був знайдений в Данії, Нігерії, США, Гані, Франції, Австралії, Канаді та Іспанії.

Раніше у ВООЗ повідомили, що нові види коронавірусу, що викликають стурбованість, продовжують поширюватися.