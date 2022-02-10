Один з інфікованих одужав, а іншому нададуть спеціалізовану допомогу у фонді Royal Free London NHS Foundation Trust.
Варто знати Вагітність після 30: які існують ризики і як підготуватися до зачаття та пологів
Ще один пацієнт, який ймовірно заразився, перебуває у лікарні Bedfordshire Hospitals NHS Foundation Trust.
Ми можемо підтвердити, що два випадки лихоманки Ласса були виявлені в Англії, і ще один ймовірний випадок перебуває на стадії розслідування. Інфіковані з однієї сім'ї, випадки інфікування пов'язані з нещодавньою подорожжю до Західної Африки,
– розповіла головна медична радниця UKHSA Сюзан Хопкінс.
Вірус Ласса – що це?
Більшість людей з лихоманкою Ласса повністю одужують, однак у деяких людей може розвинутись важкий перебіг хвороби.
Що відомо про лихоманку Ласса
Джерело: ВООЗ
Відомо, що лихоманка Ласса є ендемічним захворюванням у Беніні, Гвінеї, Гані, Ліберії, Малі, Сьєрра-Леоне та Нігерії, але іноді випадки захворювання трапляються і в інших країнах Західної Африки.
Летальність від хвороби становить 1%, а серед госпіталізованих пацієнтів – до 15%. Шанси на виживання зростають, якщо розпочати лікування на ранніх стадіях захворювання.
Симптоми та наслідки хвороби
- Інкубаційний період лихоманки Ласса триває від 6 до 21 днів. Ранні симптоми хвороби, такі як висока температура, загальна слабкість та нездужання починаються поступово.
- Через кілька днів можуть з'явитися головний біль, біль у горлі, біль у м'язах, біль у грудях, нудота, блювання, діарея, кашель і біль у животі.
- При важких формах хвороби може розвинутись набряк обличчя, з'явитися рідина в легеневих пазухах, початися кровотеча з рота, носа, піхви або у шлунково-кишковому тракті, а також впасти артеріальний тиск.
- Пізніше у пацієнта може настати шок, судоми, тремор, дезорієнтація та кома. У 25% пацієнтів, які вилікувалися, розвивається глухота. У половини цих пацієнтів відбувається часткове повернення слуху через 1 – 3 місяці. У період одужання може спостерігатися тимчасове випадання волосся та порушення ходи.
- Смерть, як правило, настає протягом 14 днів після появи симптомів хвороби. Захворювання протікає особливо важко на пізніх стадіях вагітності, при цьому рівні материнської смертності та/або втрати плода протягом останнього триместру перевищують 80%.