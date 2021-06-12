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Зазвичай віспа мавп зустрічається у віддалених районах центральної та західної Африки, поблизу тропічних лісів.

На щастя, летальних випадків від віспи мавп у Великобританії ще не зафіксовували.

Що відомо про віспу мавп

Віспа мавп – це рідкісне вірусне зоонозне захворювання, симптоми якого у людини схожі з симптомами, які спостерігалися в минулому у пацієнтів з натуральною віспою, проте менш серйозні.

Вірус віспи мавп схожий з натуральною віспою людини – хворобою, яка була повністю подолана в 1980 році. Хоча віспа мавп протікає набагато легше, вона може привести до фатального результату.

Інкубаційний період віспи мавп зазвичай становить від 6 до 16 днів, але може коливатися в діапазоні від 5 до 21 дня.

Від віспи мавп немає специфічного лікування або вакцини, проте попередня вакцинація проти натуральної віспи є високоефективною профілактикою віспи мавп.