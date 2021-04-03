У Великій Британії вже 5 мільйонів людей отримали другу дозу вакцини проти коронавірусу

У Великій Британії триває процес вакцинації. Коли першу дозу вакцину отримала половина дорослого населення країни, другу – 5 мільйонів людей.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон закликав британців не зволікати та йти на друге щеплення, як тільки їм це запропонують.

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Ми досягли ще однієї віхи у нашій програмі вакцинації, коли понад 5 мільйонів людей вже отримали друге щеплення,

– написав Джонсон.

Що відомо про вакцинацію у Великій Британії

Вакцинація у Великій Британії стартувала 8 грудня 2020 року.

Наприкінці березня у Британії першу дозу вакцини вже отримали понад 30 мільйонів людей.

Влада країни сподівається до 15 квітня вакцинувати усіх людей, що старші 50 років та перебувають у зоні ризику.

До речі, від початку пандемії, за даними РНБО, у країні на коронавірус захворіли понад 4,3 мільйона людей.

А скільки людей отримали другу дозу вакцини в Україні

Станом на 2 квітня, за інформацією МОЗ, проти COVID-19 вакцинувались 286 645 людей. Однак другу дозу вакцини наразі отримали лише 2 особи.