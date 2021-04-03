У Великій Британії вже 5 мільйонів людей отримали другу дозу вакцини проти коронавірусу

Джерело:твіттер Бориса Джонсона
У Великій Британії триває процес вакцинації. Коли першу дозу вакцину отримала половина дорослого населення країни, другу – 5 мільйонів людей.
Прем'єр-міністр Борис Джонсон закликав британців не зволікати та йти на друге щеплення, як тільки їм це запропонують.
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Ми досягли ще однієї віхи у нашій програмі вакцинації, коли понад 5 мільйонів людей вже отримали друге щеплення,
– написав Джонсон.
Станом на 2 квітня, за інформацією МОЗ, проти COVID-19 вакцинувались 286 645 людей. Однак другу дозу вакцини наразі отримали лише 2 особи.