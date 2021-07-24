У Великій Британії зафіксували новий штам коронавірусу

У Великій Британії виявили новий штам коронавірусу. Нова мутація отримала назву B.1.621.

Агентство Суспільної охорони здоров’я Англії (PHE) повідомили про виявлення нової мутації коронавірусу COVID-19 на території Великої Британії. Ймовірно, вона завезена.

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Нову мутацію коронавірусу B.1.621У виявили у 16 людей. Всі вони їздили за кордон. Докази початку поширення всередині Британії в наразі відсутні.

Фахівці продовжують вивчати вірус, щоб зрозуміти, які властивості він придбав після мутації. Як на новий варіант впливає вакцина поки що невідомо.

Окрім цього, PHE опублікувало дані, які показують, що з минулого тижня число випадків варіанту Дельта в країні зросло від 33 716 до 286 765 випадків. На цей варіант нині припадає 99% всіх випадків у Великобританії.

Чому коронавірус мутує: коротко про основне

Джерело: Healthline

Коронавірус SARS CoV-2 – це РНК-вірус, мутація яких є цілком природною.

Як тільки вірус РНК вступає в контакт з господарем, він починає створювати копії себе, які продовжують інфікувати інші клітини.

Чим більше є копій вірусу, тим більше виникає його мутацій. Їхня основна мета – вижити.

Еволюційно залишаються найсильніші варіанти, які витісняють слабших.

Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу