Наразі бустерну дозу радять робити за пів року після другого щеплення. Втім у Великій Британії переконані, що цей проміжок варто скоротити до 3 місяців.
Важливо Moderna та Pfizer готуються випустити вакцину від штаму Омікрон
Дітей віком від 12 до 15 років також радять запросити на другу дозу через 3 місяці після першої.
Можлива нова хвиля COVID-19
Крім цього, ревакцинацію слід запропонувати всім людям старше 18 років, а не лише групі ризику. Все це для того, щоб допомогти зупинити потенційну хвилю, викликану новим варіантом Омікрон.
"З будь-якою вакциною під час пандемії ми отримуємо найбільшу користь для окремих людей і суспільства. Ми хочемо забезпечити бустерні дози досить рано, щоб підготуватись до будь-якої можливої хвилі", – заявив професор Вей Шен Лім.
Все, що наразі відомо про новий варіант коронавірусу Омікрон – ми зібрали в одному матеріалі.