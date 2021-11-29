Наразі бустерну дозу радять робити за пів року після другого щеплення. Втім у Великій Британії переконані, що цей проміжок варто скоротити до 3 місяців.

Важливо Moderna та Pfizer готуються випустити вакцину від штаму Омікрон

Дітей віком від 12 до 15 років також радять запросити на другу дозу через 3 місяці після першої.

Можлива нова хвиля COVID-19

Крім цього, ревакцинацію слід запропонувати всім людям старше 18 років, а не лише групі ризику. Все це для того, щоб допомогти зупинити потенційну хвилю, викликану новим варіантом Омікрон.

"З будь-якою вакциною під час пандемії ми отримуємо найбільшу користь для окремих людей і суспільства. Ми хочемо забезпечити бустерні дози досить рано, щоб підготуватись до будь-якої можливої ​​хвилі", – заявив професор Вей Шен Лім.

Довідка. Наразі у Великій Британії виявили 11 випадків зараження варіантом Оікррон. Агентство охорони здоров’я країни повідомили, що останні два випадки пов'язані із подорожами до Південної Африки.

Все, що наразі відомо про новий варіант коронавірусу Омікрон – ми зібрали в одному матеріалі.