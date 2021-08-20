Реєстрація препарату Ronapreve у Великій Британії
Незабаром його вже почнуть застосовувати у лікарнях країни. Він може допомогти запобігти зараженню, усунути симптоми важкого COVID-19 та зменшити ймовірність госпіталізації.
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Цей препарат стане вадливим доповненням до медичних протоколів для боротьби з COVID-19,
– заявив міністр охорони здоров'я Великобританії Саджид Джавід.
Ronapreve можна застосовувати через ін’єкції або інфузій. Він зв'язується з коронавірусом на слизовій оболонці дихальної системи та не дає йому отримати доступ до клітин дихальної системи.
Що відомо про препарат Ronapreve
- Ronapreve розробили компанії Roche і Regeneron.
- Він належить до класу ліків, які називають моноклональними антитілами. Вони імітують природні антитіла, які виробляє організм для боротьби з інфекціями.
- Препарат призначений для лікування пацієнтів, у яких захворювання протікає в легкій або середній формі.
- У липні поточного року Японія стала першою країною, яка схвалила Ronapreve. Лабораторні випробування показали, що після застосування препарату ризик госпіталізації або смерті знизився на 70%.
- Ronapreve має ліцензії в таких країнах, як США, Індія, Швейцарія, Канада, а також в ЄС.
- Препарат не може замінити вакцину.