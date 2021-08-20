Реєстрація препарату Ronapreve у Великій Британії

Незабаром його вже почнуть застосовувати у лікарнях країни. Він може допомогти запобігти зараженню, усунути симптоми важкого COVID-19 та зменшити ймовірність госпіталізації.

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Цей препарат стане вадливим доповненням до медичних протоколів для боротьби з COVID-19,

– заявив міністр охорони здоров'я Великобританії Саджид Джавід.

Ronapreve можна застосовувати через ін’єкції або інфузій. Він зв'язується з коронавірусом на слизовій оболонці дихальної системи та не дає йому отримати доступ до клітин дихальної системи.

Що відомо про препарат Ronapreve