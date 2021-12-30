Чим особливі ці водорості

Саме червоні водорості виду Tichocarpus crinitu виробляють велику кількість цих карагінанів. Важливо, що вони зовсім не токсичні.

Увага Ефективні способи, які допоможуть тримати імунітет в тонусі

Крім цього, вчені спостерігали високу противірусну активність у малих концентраціях карагінану та похідних від нього.

Це відкриває великий потенціал цих речовин як противірусних засобів, зокрема проти ВІЛ,

– розповіли автори дослідження.

Цікаво! Також карагінани з цих водоростей культивують для виробництва харчових добавок і загусників на основі цих цукрів.

Що показали досліди

Досліди з фрагментами оболонок різних вірусів показали, що карагінани, які виділили вчені, могли впливати на білки різних патогенів, зокрема і ВІЛ.

Це відкриття зацікавило вчених, і вони перевірили, чи можна використовувати дані цукру з водоростей, і навіть їхні укорочені молекули для боротьби з вірусними інфекціями.

Виявилося, що навіть невеликі дози цукрів різко знизили частоту проникнення деяких вірусів у клітини, це було особливо характерно і для ВІЛ.

До слова Що робити та куди звертатися, якщо виявили у себе позитивний тест на ВІЛ

Також нещодавно вчені відкрили жирову молекулу, яка швидко та ефективно лікує ВІЛ. Для створення жирової молекули LP-98 дослідники поєднали холестерин з амінокислотами.