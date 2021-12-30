Великий потенціал: знайшли спосіб, як зупинити поширення ВІЛ
Біологи з'ясували, що у тихоокеанських водоростях міститься різновид цукрів-карагінанів, які можуть з'єднуватися з частинками вірусу імунодефіциту (ВІЛ) та заважати їм проникати в імунні клітини.
Чим особливі ці водорості
Саме червоні водорості виду Tichocarpus crinitu виробляють велику кількість цих карагінанів. Важливо, що вони зовсім не токсичні.
Увага Ефективні способи, які допоможуть тримати імунітет в тонусі
Крім цього, вчені спостерігали високу противірусну активність у малих концентраціях карагінану та похідних від нього.
Це відкриває великий потенціал цих речовин як противірусних засобів, зокрема проти ВІЛ,
– розповіли автори дослідження.
Що показали досліди
Досліди з фрагментами оболонок різних вірусів показали, що карагінани, які виділили вчені, могли впливати на білки різних патогенів, зокрема і ВІЛ.
Це відкриття зацікавило вчених, і вони перевірили, чи можна використовувати дані цукру з водоростей, і навіть їхні укорочені молекули для боротьби з вірусними інфекціями.
Виявилося, що навіть невеликі дози цукрів різко знизили частоту проникнення деяких вірусів у клітини, це було особливо характерно і для ВІЛ.
До слова Що робити та куди звертатися, якщо виявили у себе позитивний тест на ВІЛ
Також нещодавно вчені відкрили жирову молекулу, яка швидко та ефективно лікує ВІЛ. Для створення жирової молекули LP-98 дослідники поєднали холестерин з амінокислотами.