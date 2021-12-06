На великому американському лайнері спалахнув COVID-19

На американському круїзному лайнері Norwegian Cruise Line спалахнув COVID-19. Включно з екіпажем, на борту лайнера перебувають понад 3 200 людей.

Відомо, що на борту лайнера коронавірус підтвердили у 10 людей. На судні оголосили карантин та ізоляцію відповідно до протоколів.

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Чиновники не розголошують інформацію про стан захворілих пацієнтів на борту лайнера.

Що відбувається нині на лайнері

Всіх людей, які перебувають на борту лайнера, перевірять на коронавірус перед висадкою в порту Нового Орлеана. Пацієнтів з встановленим COVID-19 відправлять лікуватися додому або самоізолюється в приміщенні, яке надасть круїзна компанія.

Де встиг побувати круїзний лайнер

Наприкінці листопада лайнер вийшов з порту Нового Орлеана і вже цього тижня мав повернутися до Луїзіани. Впродовж минулого тижня лайнер встигнув побувати в: