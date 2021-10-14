Версію про витік COVID-19 з лабораторії досі не виключено, – ВООЗ
Джерело:Corriere della Sera
Всесвітня організація охорони здоров'я досі не виключила версію про лабораторне походження COVID-19. Тож ймовірність того, що пандемія коронавірусу виникла в результаті витоку вірусу, залишається.
Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус. Він нагадав, що до Китаю направлено декілька місій, які мають визначити причини спалаху COVID-19.
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Тедрос Аданом Гебреїсус
“Ми повинні зробити все можливе, щоб краще зрозуміти витоки цієї пандемії”.
Він також розповів, що в серпні створили Наукову консультативну групу щодо походження вірусу SARS-CoV-2 – SAGO. Ця група надає рекомендації ВООЗ щодо рамок досліджень походження коронавірусу.
Тедрос Аданом Гебреїсус
“Всі гіпотези повинні бути вивчені, від передачі від тварин до витоку з лабораторії, яка ще не була категорично виключена. З самого початку ВООЗ постійно закликала до повністю відкритого і прозорого наукового процесу для розуміння перших днів пандемії. Важливо пам'ятати, що дослідження походження вірусу - це питання науки; вони важкі для виконання і вимагають часу”.
Зауважимо, що нині є 2 основні версії щодо походження коронавірусу: природна передача від тварин та витік з лабораторії.
Політичний скандал щодо походження коронавірусу
- У березні Всесвітня організація охорони здоров'я і Китай опублікували спільне дослідження, в якому визнається, що спорадичні інфекції могли статися до того, як в Ухані зафіксували першого інфікованого.
- В іншому дослідженні, опублікованому вченими з Університетського коледжу Лондона, стверджувалося, що вірус з'явився в жовтні 2019 року і почав швидко поширюватися по світу до грудня того ж року.
- Пізніше дослідник Джессі Блум опублікував препринт, в якому зазначив, що він відновив дані геномного секвенування вірусу з ранніх випадків, які були видалені з бази даних уряду США. Національні інститути здоров'я (NIH) підтвердили, що зразки були вилучені на прохання китайських дослідників, які сказали, що вони будуть оновлені й передані в інший архів. Це викликало подальші припущення про те, що Китай намагається приховати джерела пандемії.
- У липні Всесвітня організація охорони здоров'я почала вимагати контролю над лабораторіями в Китаї, у яких аналізували перші випадки COVID-19.
- Натомість Китаю такий план не сподобався. Уряд країни відмовився допомагати організації у цьому етапі дослідження, назвавши рішення ВООЗ "політизованим".
- На початку серпня у Комітеті по закордонних справах США опублікували частину розслідування щодо походження коронавірусу. У доповіді йдеться, що SARS-CoV-2 поширився світом в результаті витоку з Уханського інституту вірусології.
- Комісія авторитетного медичного журналу Lancet розпустила групу дослідників, яка займалась вивченням походження коронавірусу. Таке рішення було прийнято через можливий конфлікт інтересів, оскільки "дослідники могли бути пов'язані з китайськими лабораторіями".