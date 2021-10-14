Версію про витік COVID-19 з лабораторії досі не виключено, – ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я досі не виключила версію про лабораторне походження COVID-19. Тож ймовірність того, що пандемія коронавірусу виникла в результаті витоку вірусу, залишається.

Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус. Він нагадав, що до Китаю направлено декілька місій, які мають визначити причини спалаху COVID-19.

До теми Вчені з Уханю та США планували створити новий коронавірус ще у 2018 році: витік даних

Тедрос Аданом Гебреїсус “Ми повинні зробити все можливе, щоб краще зрозуміти витоки цієї пандемії”.

Він також розповів, що в серпні створили Наукову консультативну групу щодо походження вірусу SARS-CoV-2 – SAGO. Ця група надає рекомендації ВООЗ щодо рамок досліджень походження коронавірусу.

Тедрос Аданом Гебреїсус “Всі гіпотези повинні бути вивчені, від передачі від тварин до витоку з лабораторії, яка ще не була категорично виключена. З самого початку ВООЗ постійно закликала до повністю відкритого і прозорого наукового процесу для розуміння перших днів пандемії. Важливо пам'ятати, що дослідження походження вірусу - це питання науки; вони важкі для виконання і вимагають часу”.

Зауважимо, що нині є 2 основні версії щодо походження коронавірусу: природна передача від тварин та витік з лабораторії.

Політичний скандал щодо походження коронавірусу