Математик з Великої Британії порахував, що банки з-під коли об'ємом 0,33 літра вистачило б для того, аби вмістити туди всі частинки SARS-CoV-2 у світі.

Вчений Кіт Єйтс з університету Бата порахував, що нині у світі одночасно існує близько 2 квінтильйонів або 2 мільярди мільярдів частинок коронавірусу SARS-CoV-2.

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Як проводилось дослідження:

Для розрахунків науковець використав діаметр SARS-CoV-2.

Діаметр вірусу становить в середньому близько 100 нанометрів або 100 мільярдних доль метра.

Після цього вчений вирахував об’єм сферичного вірусу.

За словами Єйтса, навіть якщо врахувати білкові шипи вірусу і той факт, що сферичні частинки залишатимуть прогалини, якщо їх скласти одна до одної, загальна кількість вірусу буде все одно меншою, ніж може вмістити у себе банка коли об'ємом 0,33 літра.

Дивно думати, що всі проблеми, збої, позбавлення та людські жертви, які відбулися за останній рік, можуть скласти всього кілька ковтків,

– зауважив науковець.

Статистика коронавірусу у світі:

Джерело: Апарат РНБО України

Від початку пандемії у світі зареєстрували понад 107 мільйонів пацієнтів з коронавірусом COVID-19. Більш ніж 59 мільйонів людей вже подолали хворобу.

Але щонайменше 2,3 мільйона інфікованих померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Джерело: DOMO tracker – including WHO, CDC, Johns Hopkins University, Worldometer, IHME, The COVID Tracking Project