Вейпери виявилися схильними до імпотенції

Вчені зі США виявили, що любителі електронних цигарок вдвічі частіше страждають від еректильної дисфункції у порівнянні з людьми, які не курять.

Відомо, що куріння звичайних цигарок погано впливає на потенцію. А ось про те, як впливає на ерекцію вейпінг, відомо небагато.

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Вчені з Нью-Йоркського та Бостонського університетів (США) та їхні колеги з інших наукових організацій вирішили пролити світло на це питання.

Для цього вони проаналізували дані 13 711 чоловіків у віці від 20 до 65 років, які проживають у США. Опитані повідомляли про свої проблеми з потенцією та шкідливі звички, якщо такі були.

Виявилося, що у порівнянні з тими, хто ніколи не користувався електронними цигарками та не курив тютюн, вейпери удвічі частіше страждали від еректильної дисфункції.

Більшість пацієнтів – молоді люди

Велику частку пацієнтів з еректильною дисфункцією становили молоді люди, які не мають проблем із зайвою вагою, серцево-судинними захворюваннями та іншими факторами, які зазвичай спричиняють проблеми з потенцією.

Також респонденти не повідомляли про вживання будь-яких препаратів, які могли б впливати на ерекцію.

Вейпери скаржилися на проблеми з ерекцією вдвічі частіше, ніж ті, що не курять. Але фізична активність знижувала ризик розвитку у них імпотенції.

З огляду на те, що багато людей використовують електронні сигарети як метод зниження шкоди від куріння або для того, щоб кинути палити, нам необхідно повністю вивчити взаємозв'язок між продуктами для вейпінгу та еректильною дисфункцією, а також потенційні наслідки для сексуального здоров'я чоловіків,

– зауважив провідний автор дослідження Омар Ель-Шахаві.

Дослідники зауважили, що на цю тему необхідно провести більше подібних досліджень.