Співробітники Медичного коледжу Університету штату Огайо (США) вперше дослідили вплив аерозолю з електронних сигарет на серцево-судинну систему. Щоправда, дослідження проводили на мишах.

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Впродовж трьох тижнів або трьох місяців самців та самок у віці 3 – 5 тижнів від народження піддали впливу аерозолю, який складається із суміші пропіленгліколю, рослинного гліцерину та нікотину. В результаті виявилося, що змодельоване таким чином куріння електронних сигарет має значний та довгостроковий вплив на серцево-судинну систему підлітків, але лише чоловічої статі.

Результати дослідження:

Впродовж трьох місяців у гризунів-підлітків чоловічої статі виявили порушення діастолічної функції лівого шлуночка серця (тобто міокард лівого шлуночка не може повноцінно розслабитись для заповнення кров'ю). Зазвичай такі порушення є у мишей та людей літнього віку.

Тим часом короткострокова дія аерозолів (три тижні) не призвела до якогось помітного ефекту на здоров'я серця.

Варто бути обережнішими, оскільки довгострокові наслідки вейпінгу досі невідомі

Дослідники вважають, що отримані дані повинні посилити занепокоєння з приводу вейпінгу, особливо серед молоді.

Підлітки часто вважають, що вейпінг не такий шкідливий, як цигарки. Але насправді вчені досі не знають довгострокових наслідків вейпінгу, оскільки він існує лише з початку 2000-х років.