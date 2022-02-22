Вейпінг викликає захворювання ясен

Серія нових досліджень вчених зі Стоматологічного коледжу Нью-Йоркського університету демонструє, як електронні цигарки впливають на здоров'я ротової порожнини й можуть сприяти захворюванню ясен.

Зокрема виявилось, що у користувачів електронних сигарет є унікальний оральний мікробіом – спільнота бактерій та інших мікроорганізмів. Вона менш здорова, ніж у некурців, але потенційно здоровіша, ніж у курців звичайних цигарок.

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Для дослідження вчені вивчили стан порожнини рота 84 дорослих із трьох груп:

курців сигарет,

користувачів електронних сигарет,

людей, які ніколи не курили.

Захворювання ясен оцінювали за допомогою двох стоматологічних оглядів з інтервалом у 6 місяців, під час яких брали зразки зубного нальоту для аналізу бактерій.

Результати дослідження

У всіх учасників на початку дослідження було якесь захворювання ясен, причому у курців було найважче захворювання. За ними слідували користувачі електронних сигарет. Через 6 місяців вчені помітили, що захворювання ясен погіршилося у деяких учасників у кожній групі, зокрема, у кількох користувачів електронних сигарет.

Ключовим показником захворювання ясен є клінічна втрата прикріплення, що вимірюється по відділенню ясенної зв'язки та тканини від поверхні зуба (вона призводить до відступу ясен та утворення кишень). Ці кишені є розсадниками бактерій і можуть призвести до серйозного захворювання ясен. Дослідницька група виявила, що клінічна втрата прикріплення через 6 місяців була значно гіршою лише у курців електронних сигарет, але не у курців та курців простих сигарет.

Унікальний мікробіом

Потім науковці проаналізували бактерії, виявлені у зразках зубного нальоту. Вони визначили, що у користувачів електронних сигарет мікробіом ротової порожнини відрізняється від мікробіомів курців та некурців. Але бактеріальний склад любителів скурити електронну цигарку мав напрочуд більше спільного з курцями сигарет, ніж з некурцями.

Кілька типів бактерій, у тому числі Selenomonas, Leptotrichia і Saccharibacteria було удосталь як у курців, так і у любителів вейпінгу. Декілька інших бактерій, зокрема Fusobacterium і Bacteroidales, які пов'язані із захворюванням ясен, особливо переважали в роті у користувачів електронних сигарет.

Вейпінг, мабуть, викликає унікальні закономірності в бактеріях і впливає на зростання деяких бактерій способом, подібним до куріння сигарет, але з власним профілем і ризиком для здоров'я порожнини рота,

– сказав один з дослідників Фенсі Сюй.

Дослідники виявили, що особливий мікробіом у користувачів електронних сигарет корелює з клінічними показниками захворювання ясен та змінами в імунному середовищі господаря. Зокрема, вейпінг був пов'язаний із різними рівнями цитокінів – білків, які допомагають регулювати імунну систему. Деякі цитокіни були пов'язані з дисбалансом бактерій ротової порожнини й можуть посилити захворювання ясен, роблячи людей схильними до запалення та інфекції.