Вейпінг впливає на роботу генів: чому це небезпечно

Американські медики з'ясували, що електронні сигарети порушують роботу генів, відповідальних за вроджений імунітет та запалення. А також серйозно впливають на роботу мітохондрій у клітинах легень.

Ставлення до електронних цигарок у світі

Поки що в різних країнах законодавче та медичне ставлення до вейпінгу відрізняється. Велика Британія офіційно вважає електронні сигарети на 95% менш шкідливими, ніж звичайні. А в окремих штатах США продаж вейпів взагалі заборонено.

Також на тему: Знайшли новий негативний вплив електронних цигарок

Це пов'язано з кількома випадками смертей вейперів. І хоча вдалося довести, що в усьому винні були несертифіковані рідини, що містять ацетат вітаміну Е, про безумовну безпеку електронних сигарет говорити не можна.

Нове дослідження

Нове дослідження показало, що для окремих систем та органів вейпінг так само шкідливий, як і звичайні сигарети. Вчені проаналізували клітини легень у курців (як звичайних, так і електронних) та людей, які не курять.

Порушення роботи ДНК

Виявилося, що у курців порушувалася робота генів, відповідальних за роботу мітохондрій – особливих органел, які відповідають за енергетичний баланс у клітинах.

Також вчені виявили поломки на ділянках ДНК, які відповідають за роботу вродженого імунітету та вироблення молекул, пов'язаних із запальними процесами. При цьому порушення роботи генів пов'язані з тривалістю куріння.

Ми виявили, що понад 80% порушень регуляції генів у вейперів пов'язані з інтенсивністю і тривалістю куріння. При цьому жодне з виявлених порушень роботи генів у вейперів не пов'язане з тим, як довго та інтенсивно вони курили звичайні сигарети,

– зазначили науковці.