Якийсь час ви можете відчувати дивні симптоми. Це також ще називають "постковідним синдромом". Він може виникнути у будь-якої людини незалежно від віку і стану здоров'я, а деякі його ознаки можуть вказувати, що ви безсимптомно хворіли на коронавірус.

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Одна із явних ознак коронавірусу – втрата смаку і запаху

Деякі люди, які перестають розрізняти смак і запах, могли заразитися коронавірусом. Це симптом, який може виникнути й під час застуди. Вважається, що в більшості випадків почуття повертається не пізніше, ніж через 6 тижнів.

Задуха

Найбільш поширеним є сухий безперервний кашель. Але якщо ви відчуваєте задишку – частіше, ніж зазвичай, і якщо це відбувається в стані спокою, то це може бути приводом для занепокоєння, і вам слід відразу звернулися за медичною допомогою.

Довідка. Дослідники відзначили, що кожен третій пацієнт, як і раніше відчуває задишку через рік після діагнозу, а число пацієнтів, які серйозно постраждали від цього захворювання, ще більше.

Втома і стомлюваність

Втома і задишка, як і раніше турбують багатьох пацієнтів і через рік після госпіталізації через коронавірус. Тож, коли ваше тіло бореться з якою-небудь інфекцією, воно витрачає енергію. Більшість людей будуть відчувати себе втомленими або млявими ще якийсь час після недуги.

Випадання волосся

Лихоманка – частий симптом COVID-19. Через кілька місяців після високої температури або одужання багато людей бачать помітне випадання волосся. Це також може бути пов'язано і з безліччю інших чинників, крім COVID-19, зокрема вагітність, екстремальний стрес, втрата ваги й інші захворювання.

Червоні очі

COVID-19 може вплинути на ваші очі. Якщо у вас був кон'юнктивіт, сльозливість очей або помутніння зору, це могло бути викликано вірусом. В заяві Американської академії офтальмології мовиться про те, що коронавірус може викликати легкий кон'юнктивіт.

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Проблеми з травною системою

Проблеми з травленням були більш поширені у людей з COVID-19, ніж вважалося раніше. За даними Центру з контролю і профілактики захворювань США деякі люди з COVID-19 зазнають шлунково-кишкових симптомів, таких як діарея і нудота, до розвитку лихоманки та інших проблем з нижніми дихальними шляхами.

Імпульсний головний біль

Якщо ви часто відчуваєте в голові пульсуючий головний біль, це може бути ознакою COVID-19. Він може виникати під час симптоматичної фази прогресування недуги.

Ви були в контакті з хворим

Якщо ви були поруч з іншими людьми, які мали позитивний результат тесту на COVID-19, велика ймовірність, що він у вас теж був. Переважна кількість людей є безсимптомними носіями.