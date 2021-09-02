Ви могли хворіти на COVID-19 і навіть не підозрювати це: 8 головних ознак

Коронавірус має великий спектр симптомів, деякі з них легко сплутати з іншими недугами, тому він може залишитися непоміченим. Втім, це може позначитися на вашому подальшому самопочутті.

Якийсь час ви можете відчувати дивні симптоми. Це також ще називають "постковідним синдромом". Він може виникнути у будь-якої людини незалежно від віку і стану здоров'я, а деякі його ознаки можуть вказувати, що ви безсимптомно хворіли на коронавірус.

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Одна із явних ознак коронавірусу – втрата смаку і запаху

Деякі люди, які перестають розрізняти смак і запах, могли заразитися коронавірусом. Це симптом, який може виникнути й під час застуди. Вважається, що в більшості випадків почуття повертається не пізніше, ніж через 6 тижнів.

Задуха

Найбільш поширеним є сухий безперервний кашель. Але якщо ви відчуваєте задишку – частіше, ніж зазвичай, і якщо це відбувається в стані спокою, то це може бути приводом для занепокоєння, і вам слід відразу звернулися за медичною допомогою.

Втома і стомлюваність

Дослідники відзначили, що кожен третій пацієнт, як і раніше відчуває задишку через рік після діагнозу, а число пацієнтів, які серйозно постраждали від цього захворювання, ще більше.

Втома і задишка, як і раніше турбують багатьох пацієнтів і через рік після госпіталізації через коронавірус. Тож, коли ваше тіло бореться з якою-небудь інфекцією, воно витрачає енергію. Більшість людей будуть відчувати себе втомленими або млявими ще якийсь час після недуги.

Випадання волосся

Лихоманка – частий симптом COVID-19. Через кілька місяців після високої температури або одужання багато людей бачать помітне випадання волосся. Це також може бути пов'язано і з безліччю інших чинників, крім COVID-19, зокрема вагітність, екстремальний стрес, втрата ваги й інші захворювання.

Червоні очі

COVID-19 може вплинути на ваші очі. Якщо у вас був кон'юнктивіт, сльозливість очей або помутніння зору, це могло бути викликано вірусом. В заяві Американської академії офтальмології мовиться про те, що коронавірус може викликати легкий кон'юнктивіт.

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Проблеми з травною системою

Проблеми з травленням були більш поширені у людей з COVID-19, ніж вважалося раніше. За даними Центру з контролю і профілактики захворювань США деякі люди з COVID-19 зазнають шлунково-кишкових симптомів, таких як діарея і нудота, до розвитку лихоманки та інших проблем з нижніми дихальними шляхами.

Імпульсний головний біль

Якщо ви часто відчуваєте в голові пульсуючий головний біль, це може бути ознакою COVID-19. Він може виникати під час симптоматичної фази прогресування недуги.

Ви були в контакті з хворим

Якщо ви були поруч з іншими людьми, які мали позитивний результат тесту на COVID-19, велика ймовірність, що він у вас теж був. Переважна кількість людей є безсимптомними носіями.