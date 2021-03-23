Вчені заявляли про несподівані приємні особливості віагри й раніше. Ранні дослідження свідчили, що вона корисна для роботи мозку та навіть знижує частоту появи раку товстої кишки.

Але вчені з Каролінського інституту у Швеції заявили, що віагра може продовжити життя чоловікам, які пережили серцевий напад. Окрім того, цей препарат знижується ризик повторного нападу.

До теми Не лише ДНК: як батько передає дані потомству

Як проводилось дослідження

Вчені проаналізували дані про 18 500 чоловіків з ішемічною хворобою серця, які лікувалися від імпотенції.

16 500 користувались віагрою, а інші 2000 – алпростадилом.

Чоловіки з першої групи прожили довше життя, ніж чоловіки з другої групи.

Окрім цього, у тих чоловіків, які вживали віагру, в кілька разів рідше траплявся другий серцевий напад.

Вчені поки що не зрозуміли, в чому причина таких результатів. Дослідники продовжать своє дослідження, аби все з'ясувати.

Важливо! Це лише невелике дослідження, яке не може на 100% підтвердити зв'язок між вживання віагри та подовженням життя. Раніше віагру не рекомендували людям з ішемічною хворобою серця, тому що препарат знижує артеріальний тиск.

До слова, вчені вважають, що чоловікам, яким небайдужа їхня ерекція, потрібно обирати здорове харчування. Зокрема дієту, яка містить велику кількість овочів, фруктів, бобових, горіхів, цілозернових продуктів, рибу, олію.

Здоровий патерн харчування передбачає обмеження споживання червоного м'яса та жирних молочних продуктів, відмову або максимальне обмеження вживання обробленого м'яса, солодких напоїв, трансжирів та солі.

Вживання алкоголю має бути помірним – від 0,5 до 2 порцій в день (одна порція – еквівалент 10 грамів чистого спирту). Також необхідно відмовитись від куріння.