Віагру запропонували використовувати для лікування хвороби Альцгеймера

Нове дослідження показало, що прийом силденафілу, більш відомого як віагра, знижує ризик розвитку хвороби Альцгеймера майже на 70%.

Це показав скринінг даних понад 7 мільйонів пацієнтів. Так американські медики під керівництвом Фейсюн Чена з клініки Клівленда намагалися знайти ліки для лікування хвороби Альцгеймера серед вже схвалених препаратів.

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Чому віагра

Загалом вони проаналізували 1 600 препаратів, схвалених FDA. Віагра продемонструвала найсильнішу кореляцію. Вони з'ясували, що цей препарат може бути ефективним при лікуванні хвороби Альцгеймера.

Крім цього, вчені проаналізували бази даних страхових компаній США та виявили, що у пацієнтів, яким призначали віагру, шестирічний ризик розвитку хвороби Альцгеймера на 69% нижчий, ніж у інших людей.

Силденафіл – діюча речовина віагри та деяких інших медичних препаратів. Це один із найпопулярніших засобів від еректильної дисфункції.

Результати підтвердили і прості експерименти з культурами клітин: у присутності силденафілу нейрони зростали швидше, а характерні для нейродегенерації процеси в них йшли, навпаки – повільніше.

Як ліки працюють при Альцгеймері

Поспішати із профілактичним прийомом віагри заради захисту від хвороби Альцгеймера не варто. Кореляція ще не означає прямого причинно-наслідкового зв'язку!

Вчені показали, що силденафіл має несподіваний побічний ефект, активуючи протеасоми – клітинні "фабрики з утилізації" непотрібних або дефектних білків. Він може знижувати накопичення білкових бляшок, які характерні для хвороби Альцгеймера та інших форм деменції.

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Автори застерігають: знайдений зв'язок може бути випадковим і в майбутньому необхідні клінічні дослідження, які включатимуть як жінок, так і чоловіків, а також групу плацебо.