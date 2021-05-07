Як врятувати зуб, який вибили: несподівані рекомендації, про які більшість не знає

Вибитий зуб – неприємно, але це можна виправити. Сучасна стоматологія легко справляється з такими завданнями.

Що робити, якщо випав зуб через травму

Якщо зуб від травми випав повністю, його необхідно знайти та промити. Потрібно діяти швидко, щоб не пошкодити мікрофлору зуба. Не можна брати зуб за "ніжки" і терти або скребти його.

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Потім два варіанти: або вставити назад і йти до стоматолога, або покласти в контейнер і йти до стоматолога.

У першому випадку помістіть зуб в лунку в яснах і сильно притисніть його. Можна прикусити носовичок або марлю, щоб утримати зуб на місці. Якщо не вдається поставити зуб в лунку, помістіть його в контейнер з холодним молоком або слиною. Замість контейнера можна використовувати рот: помістіть зуб між щокою і яснами.

Що робитиме стоматолог

Якщо звернутися до лікаря протягом двох годин, висока ймовірність повернути зуб на місце – така процедура називається реімплантація. Далі ймовірність успіху цієї процедури знижується.

Стоматолог зробить рентген зуба, який ви вставили, щоб перевірити, чи на тому він місці. Потім встановить спеціальну стоматологічну шину, яка скріплює кілька зубів і тримає пошкоджений на місці. Зазвичай шину знімають через два тижні, коли зуб закріпиться.

Не намагайтеся повторно вставити молочний зуб. Це може призвести до травми корінного зуба, який ще чекає свого часу в яснах.