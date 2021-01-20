Моделювання стратегії вакцинації вразливих груп населення в одному з міст штату Нью-Йорк показало, що це не допоможе зменшити смертність від хвороби.

Поки в більшості країн світу першими вакцину отримують найбільш вразливі і соціально важливі групи населення – медичні працівники, вчителі, люди похилого, люди з хронічними захворюваннями і правоохоронці. Група вчених із США під керівництвом професора Нью-Йоркського університету зробила висновок, що такий підхід не дозволить знизити рівень смертності від COVID-19.

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Суть моделювання

Їх прогноз побудований за принципами агентного моделювання, який відтворює географічну і демографічну структуру міста з дозволом до підведення однієї людини.

Розрахунки показали, що пріоритетність вакцинації людей з груп високого ризику лише незначно вплине на рівень смертності, однак значних змін не принесе.

Щоб домогтися реальних поліпшень, слід вакцинувати більшість населення,

– заявили вчені.

Зверніть увагу! Переваги соціального дистанціювання і обмежувальних заходів значно перевершують переваги будь-який зі сценаріїв вибіркової вакцинації.

Отримані результати мають важливе значення для прогнозу перебігу епідемії в найближчі місяці. Сьогодні в світі зареєстровано близько вже 94 мільйонів випадків COVID-19, з них від ускладнень інфекції померло понад 2 мільйони, а тому розуміти, як діяти – важливо! Дотримуйтесь правил гігієни та карантинних умов.