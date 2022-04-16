Дія азотної кислоти

Російські окупанти вже двічі влучали в цистерни з азотною кислотою, не виключено, що це може статися знову. Азотна кислота – рідина від блідо-жовтого до червонувато-коричневого кольору з неприємним запахом, що виділяє червоно-коричневі пари. Зазвичай її використовують у виробництві добрив, також нею чистять метали.

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Найчастіше азотна кислота викликає хімічні опіки. Якщо кислота потрапить у вічі – можна втратити зір, і якщо проковтнути – сильно отруїтися. Також азотна кислота є небезпечною при вдиханні, особливо для людей з астмою.

Симптоми отруєння азотною кислотою

Тяжкість ураження залежить від часу вдихання та концентрації кислоти у повітрі. При слабкому отруєнні у людини може бути;

кашель,

біль в грудях,

задишка,

запаморочення,

слабкість.

У важких випадках через кілька годин або днів після дії пар кислоти може розвинутися набряк легень, який є смертельно небезпечним. Експерти вважають, що померти від набряку легень можна, якщо опинитися в самій хмарі та дихати парами кислоти протягом кількох хвилин.

Одужання після випадкового контакту з азотною кислотою може тривати кілька тижнів. Регулярне вдихання парів азотної кислоти здатне призвести до хронічного бронхіту, а також до ерозії зубів, оскільки азотна кислота осідає на зубах і руйнує зовнішнє покриття емалі.

Що робити, якщо стався витік азотної кислоти

При випадковому викиді азотної кислоти загроза триватиме недовго: багато в чому залежить від розміру хмари та погоди. Найімовірніше, протягом доби-двох воно розсіється і небезпеки не буде.

При витоку азотної кислоти насамперед потрібно якнайшвидше покинути те місце, куди вітер несе хмару парів. Якщо це неможливо, потрібно спробувати змити її: промити очі, шкіру, прополоскати рот. Це можна зробити водою або содовим розчином. Дихальні шляхи потрібно захистити маскою, змоченою у воді чи розчині соди, або респіратором.

Тим, хто перебуває на вулиці або у транспорті:

Закрити ніс і рот частинами одягу, змоченими водою (за відсутності води – сечею), а також застебнутись на всі гудзики, обв'язати шию шарфом, одягнути рукавички або сховати руки в рукави.

Рухатися перпендикулярно до напрямку вітру.

При переміщенні вулицями уникати закритих дворів, глухих кутів, вузьких вулиць — рухатися відкритою місцевістю.

Якщо неможливо покинути заражену місцевість – сховатись у житлових та виробничих будівлях, бажано на верхніх поверхах.

Тим, хто перебуває у приміщенні:

По можливості піднятися вище п'ятого поверху.

Закрити вхідні двері, вікна, вентиляційні отвори, додатково ущільнити двері мокрим простирадлом, а щілини віконних отворів заклеїти зсередини скотчем.

Захистити органи дихання та очі: закрити ніс та рот вологою ватно-марлевою пов'язкою, одягнути протипилові або окуляри для басейну.

Не користуватися відкритим вогнем – пари кислоти утворюють вибухонебезпечну суміш.



Як захиститися від азотної кислоти / Інфографіка ДСНС

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