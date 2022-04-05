Чим небезпечний азот

Що робити, якщо опинились поруч небезпечних випарів та як уникнути отруєння – відповіла лікарка-інтерн Анастасія Козеренко.

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Оксид азоту є особливо токсичним потужним окислювачем. У великих дозах може стати найсильнішою неорганічною отрутою. Навіть у невеликих концентраціях він дратує дихальні шляхи, у великих концентраціях викликає набряк легенів.

У разі подібного роду аварій в повітрі присутній зазвичай оксид азоту, який за кімнатної температури та нормального тиску швидко окислюється до діоксиду азоту, реагуючи з киснем повітря.

Наслідки можуть бути згубними: з'єднуючись в легенях з водою, діоксид утворює азотну кислоту, яка руйнує тканини. Це призводить до хронічних захворювань легенів.

Крім того, при хронічному впливі в низьких концентраціях діоксид азоту впливає на імунну систему, знижуючи опірність організму захворюванням, викликаючи у людей генетичні зміни.

Симптомами гострого отруєння при цьому будуть:

синюшність шкіри і нігтів,

запаморочення,

сонливість,

прискорене серцебиття,

нудота і блювота,

діарея з домішками крові,

задишка,

шум у вухах.

Анастасія Козеренко “ Водночас проблема в тому, що наразі немає чіткої інформації, що конкретно виділилось в повітря. Є варіант, що поруч могли знаходитись салітра чи аміак, який піднімається вгору, від нього треба ховатись внизу. А ось діоксид азоту важчий за повітря, відповідно він опускається вниз ”.

Як діяти? Наразі рекомендація – залишатись вдома та закрити щільно вікна. Надалі теж потрібно слідувати вказівкам місцевої влади.

Важливо! Оксид азоту не має запаху, а діоксид, навпаки, пахне різко і неприємно, нагадує хлор.

Діоксид азоту також подразнює шкіру і слизові оболонки. Може спостерігатися біль в очах. При його вдиханні починається кашель, дихання у постраждалих утруднене навіть при невеликих концентраціях діоксиду. Для отруєння характерні головний біль, пітливість, слабкість, задишка, нудота і блювота.

При серйозних отруєннях у постраждалих відзначається помутніння свідомості, а також посиніння губ і нігтів, стан, схожий з отруєнням чадним газом. Це відбувається тому, що і чадний газ, і оксиди азоту, з'єднуючись з гемоглобіном крові, сприяють утворенню метгемоглобіну, який на відміну від гемоглобіну не може переносити кисень. Таке отруєння може статися тільки за дуже високої концентрації оксидів азоту або в закритому приміщенні.

У важких випадках можуть настати втрата свідомості та судоми. Вдихання оксиду азоту навіть в концентраціях нижче порогових може привести до набряку легенів.

Випари аміаку/азотовмісних сполук

Аміак також є токсичною речовиною та за потрапляння в організм через дихальні шляхи здатен викликати токсичний набряк легенів та тяжке ураження нервової системи.

Якщо інтоксикація азотними сполуками сталася інгаляційним шляхом, наприклад, внаслідок викиду азоту в атмосферу, за можливості, потрібно залишити зону катастрофи або використовувати протигаз, респіратор.

АМІАК(NH3) – що це? Це безбарвний газ із різким задушливим запахом (запах нашатирного спирту). Аміак легший за повітря, тому необхідно ховатись у підвали або на 1 поверх будинку).

Добре розчинний у воді.





Ознаки отруєння азотовмісними сполуками:

сильний кашель і задуха;

подразнення слизових оболонок (печіння в носі та горлі)

печіння в очах, сльозотеча

почервоніння шкіри

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Що робити в разі отруєння азотовмісними сполуками?

негайно покиньте зону ураження

у разі неможливості – терміново перемістіться у підвал, укриття або на перші поверхи будинку (адже аміак легше за повітря️)

захистіть органи дихання поки переміщаєтесь – протигазом або ватно-марлевою пов'язкою, рушником чи іншою тканиною, складеною кілька разів, попередньо рясно змочивши її водою;

щільно закрийте двері, вікна та вентиляційні системи (потрібно припинити будь-яке постачання забрудненого повітря всередину квартири) біля дверей та вікон у щілини покладіть рясно змочену водою тканину) + включіть зволожувачі повітря (якщо є або включіть душ на дрібне розпилення та відкрийте двері (щоб максимально зволожити повітря в приміщенні)

прийміть душ (волосся легко просочується запахом аміаку) або хоча б обмийте шкіру, очі звичайною водою та зніміть одяг у якому відбувся контакт з газом

вживайте велику кількість звичайної теплої води або молока, можна (необов'язково) вжити невелику кількість сорбентів (активоване вугілля, ентеросгель, атоксіл і тд)

Чого робити не потрібно

Не варто робити ніякі примочки з розчинами оцту чи лимонної кислоти, соди і тд чи вдихати випари кислоти/соди – це все може лише погіршити стан хворого (викликати алергічну реакцію – спазм бронхів та задуху!)

Анастасія Козеренко “ Дуже часто в інтернеті можна побачити рекомендацію "змочувати марлеві пов'язки з рочинои оцту, лимонної кислоти, соди". Проблема в тому, що людина поспіхом не може змішати у правильній відповідності та концентрації ці сполуки, щоб зробити це безпечно для вдихання. Тому, я б цього не рекомендувала ”

Також не варто вживати всередину соди/кислоти, чи намагатись викликати блювання.

У разі погіршення самопочуття, обов'язково зверніться за медичною допомогою!