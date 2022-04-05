Вибух азоту: чим це небезпечно та як уберегтись від отруєння
Окупанти обстріляли цистерни з азотом на Луганщині – місцевих закликали залишатись вдома та закрити щільно вікна. Адже азотна кислота небезпечна під час вдихання, ковтання та у випадку потрапляння на шкіру чи слизові оболонки.
Чим небезпечний азот
Що робити, якщо опинились поруч небезпечних випарів та як уникнути отруєння – відповіла лікарка-інтерн Анастасія Козеренко.
Увага Аналогічно до застосування біологічної чи хімзброї, – Арахамія про обстріл цистерн з азотом
- Оксид азоту є особливо токсичним потужним окислювачем. У великих дозах може стати найсильнішою неорганічною отрутою. Навіть у невеликих концентраціях він дратує дихальні шляхи, у великих концентраціях викликає набряк легенів.
У разі подібного роду аварій в повітрі присутній зазвичай оксид азоту, який за кімнатної температури та нормального тиску швидко окислюється до діоксиду азоту, реагуючи з киснем повітря.
Наслідки можуть бути згубними: з'єднуючись в легенях з водою, діоксид утворює азотну кислоту, яка руйнує тканини. Це призводить до хронічних захворювань легенів.
Крім того, при хронічному впливі в низьких концентраціях діоксид азоту впливає на імунну систему, знижуючи опірність організму захворюванням, викликаючи у людей генетичні зміни.
Симптомами гострого отруєння при цьому будуть:
- синюшність шкіри і нігтів,
- запаморочення,
- сонливість,
- прискорене серцебиття,
- нудота і блювота,
- діарея з домішками крові,
- задишка,
- шум у вухах.
Анастасія Козеренко
“ Водночас проблема в тому, що наразі немає чіткої інформації, що конкретно виділилось в повітря. Є варіант, що поруч могли знаходитись салітра чи аміак, який піднімається вгору, від нього треба ховатись внизу. А ось діоксид азоту важчий за повітря, відповідно він опускається вниз”.
Як діяти? Наразі рекомендація – залишатись вдома та закрити щільно вікна. Надалі теж потрібно слідувати вказівкам місцевої влади.Важливо! Оксид азоту не має запаху, а діоксид, навпаки, пахне різко і неприємно, нагадує хлор.
- Діоксид азоту також подразнює шкіру і слизові оболонки. Може спостерігатися біль в очах. При його вдиханні починається кашель, дихання у постраждалих утруднене навіть при невеликих концентраціях діоксиду. Для отруєння характерні головний біль, пітливість, слабкість, задишка, нудота і блювота.
При серйозних отруєннях у постраждалих відзначається помутніння свідомості, а також посиніння губ і нігтів, стан, схожий з отруєнням чадним газом. Це відбувається тому, що і чадний газ, і оксиди азоту, з'єднуючись з гемоглобіном крові, сприяють утворенню метгемоглобіну, який на відміну від гемоглобіну не може переносити кисень. Таке отруєння може статися тільки за дуже високої концентрації оксидів азоту або в закритому приміщенні.
У важких випадках можуть настати втрата свідомості та судоми. Вдихання оксиду азоту навіть в концентраціях нижче порогових може привести до набряку легенів.
Випари аміаку/азотовмісних сполук
- Аміак також є токсичною речовиною та за потрапляння в організм через дихальні шляхи здатен викликати токсичний набряк легенів та тяжке ураження нервової системи.
Якщо інтоксикація азотними сполуками сталася інгаляційним шляхом, наприклад, внаслідок викиду азоту в атмосферу, за можливості, потрібно залишити зону катастрофи або використовувати протигаз, респіратор.
Добре розчинний у воді.
Ознаки отруєння азотовмісними сполуками:
- сильний кашель і задуха;
- подразнення слизових оболонок (печіння в носі та горлі)
- печіння в очах, сльозотеча
- почервоніння шкіри
До теми Що робити в разі хімічної атаки чи аварії на підприємстві: пам'ятка МОЗ
Що робити в разі отруєння азотовмісними сполуками?
- негайно покиньте зону ураження
- у разі неможливості – терміново перемістіться у підвал, укриття або на перші поверхи будинку (адже аміак легше за повітря️)
- захистіть органи дихання поки переміщаєтесь – протигазом або ватно-марлевою пов'язкою, рушником чи іншою тканиною, складеною кілька разів, попередньо рясно змочивши її водою;
- щільно закрийте двері, вікна та вентиляційні системи (потрібно припинити будь-яке постачання забрудненого повітря всередину квартири) біля дверей та вікон у щілини покладіть рясно змочену водою тканину) + включіть зволожувачі повітря (якщо є або включіть душ на дрібне розпилення та відкрийте двері (щоб максимально зволожити повітря в приміщенні)
- прийміть душ (волосся легко просочується запахом аміаку) або хоча б обмийте шкіру, очі звичайною водою та зніміть одяг у якому відбувся контакт з газом
- вживайте велику кількість звичайної теплої води або молока, можна (необов'язково) вжити невелику кількість сорбентів (активоване вугілля, ентеросгель, атоксіл і тд)
Чого робити не потрібно
Не варто робити ніякі примочки з розчинами оцту чи лимонної кислоти, соди і тд чи вдихати випари кислоти/соди – це все може лише погіршити стан хворого (викликати алергічну реакцію – спазм бронхів та задуху!)
Анастасія Козеренко
“ Дуже часто в інтернеті можна побачити рекомендацію "змочувати марлеві пов'язки з рочинои оцту, лимонної кислоти, соди". Проблема в тому, що людина поспіхом не може змішати у правильній відповідності та концентрації ці сполуки, щоб зробити це безпечно для вдихання. Тому, я б цього не рекомендувала”
Також не варто вживати всередину соди/кислоти, чи намагатись викликати блювання.
У разі погіршення самопочуття, обов'язково зверніться за медичною допомогою!