Так, тепер кожне призначення антибіотиків в амбулаторних умовах буде контрольоване. Такі зміни передбачені Національним планом дій боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів.

До теми Вагітність після 30: які існують ризики і як підготуватися до зачаття та пологів

Листок призначень антибіотиків, який є обов'язковою складовою Форми первинної облікової документації № 025/о, складається з таких пунктів:

Встановлений діагноз/ обґрунтована причина призначення антибіотика;

Результат мікробіологічного дослідження;

Детальні відомості про призначений антибіотик;

Обов'язкова дата перегляду призначення, коли лікар самостійно перевіряє доцільність і форму продовження антибіотикотерапії;

Відомості про побічні дії лікарського засобу.

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Це допоможе зменшити об'єм споживання антибіотиків, а згодом і розвиток стійкості до них, як однієї з найбільших проблеми сучасності.

Тож лікар має обов'язково роз'яснити пацієнту: необхідність антибіотикотерапії, ознаки поширених побічних реакцій від препарату, можливі інфекційні ускладнення та план дій з усунення несприятливих реакцій.

Впровадження обліку призначення антибіотиків в амбулаторних умовах дасть змогу: