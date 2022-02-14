Від 1 квітня в Україні контролюватимуть вживання антибіотиків: що зміниться

14 лютого 2022 , 13:53
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Джерело:

МОЗ

Вже від 1 квітня сімейні лікарі, терапевти та педіатри обов’язково повинні письмово обґрунтовувати призначення антибактеріальної терапії, регулярно перевіряти їхню безпеку для пацієнта та ефективність.

Так, тепер кожне призначення антибіотиків в амбулаторних умовах буде контрольоване. Такі зміни передбачені Національним планом дій боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів.

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Листок призначень антибіотиків, який є обов'язковою складовою Форми первинної облікової документації № 025/о, складається з таких пунктів:

  • Встановлений діагноз/ обґрунтована причина призначення антибіотика;
  • Результат мікробіологічного дослідження;
  • Детальні відомості про призначений антибіотик;
  • Обов'язкова дата перегляду призначення, коли лікар самостійно перевіряє доцільність і форму продовження антибіотикотерапії;
  • Відомості про побічні дії лікарського засобу.

Для чого потрібне письмове обґрунтування перед випискою електронного рецепта

Це допоможе зменшити об'єм споживання антибіотиків, а згодом і розвиток стійкості до них, як однієї з найбільших проблеми сучасності.

Тож лікар має обов'язково роз'яснити пацієнту: необхідність антибіотикотерапії, ознаки поширених побічних реакцій від препарату, можливі інфекційні ускладнення та план дій з усунення несприятливих реакцій.

Впровадження обліку призначення антибіотиків в амбулаторних умовах дасть змогу:

  • Підвищити якість надання медичних послуг;
  • Знизити вартість лікування;
  • Зменшити рівень неконтрольованого споживання антибіотиків;
  • Зменшити рівень поширення інфекційних хвороб, які виникли через стійкість бактерій до антибіотиків;
  • Запровадити стандартизований підхід до обліку призначень антибіотиків;
  • Відстежувати дотримання галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я.
Автор: Анастасія Кушпіт