Від 1 квітня в Україні контролюватимуть вживання антибіотиків: що зміниться
Джерело:МОЗ
Вже від 1 квітня сімейні лікарі, терапевти та педіатри обов’язково повинні письмово обґрунтовувати призначення антибактеріальної терапії, регулярно перевіряти їхню безпеку для пацієнта та ефективність.
Так, тепер кожне призначення антибіотиків в амбулаторних умовах буде контрольоване. Такі зміни передбачені Національним планом дій боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів.
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Листок призначень антибіотиків, який є обов'язковою складовою Форми первинної облікової документації № 025/о, складається з таких пунктів:
- Встановлений діагноз/ обґрунтована причина призначення антибіотика;
- Результат мікробіологічного дослідження;
- Детальні відомості про призначений антибіотик;
- Обов'язкова дата перегляду призначення, коли лікар самостійно перевіряє доцільність і форму продовження антибіотикотерапії;
- Відомості про побічні дії лікарського засобу.
Для чого потрібне письмове обґрунтування перед випискою електронного рецепта
Це допоможе зменшити об'єм споживання антибіотиків, а згодом і розвиток стійкості до них, як однієї з найбільших проблеми сучасності.
Тож лікар має обов'язково роз'яснити пацієнту: необхідність антибіотикотерапії, ознаки поширених побічних реакцій від препарату, можливі інфекційні ускладнення та план дій з усунення несприятливих реакцій.
Впровадження обліку призначення антибіотиків в амбулаторних умовах дасть змогу:
- Підвищити якість надання медичних послуг;
- Знизити вартість лікування;
- Зменшити рівень неконтрольованого споживання антибіотиків;
- Зменшити рівень поширення інфекційних хвороб, які виникли через стійкість бактерій до антибіотиків;
- Запровадити стандартизований підхід до обліку призначень антибіотиків;
- Відстежувати дотримання галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я.