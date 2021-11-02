У більшості чоловіків довжина пеніса без ерекції становить близько 9 сантиметрів. Середній розмір статевого члена в ерегованому стані коливається від 13 до 18 сантиметрів, стандартна довжина – 13,2 сантиметра, в обхваті – 11,7 сантиметра.

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Генетика та гормони

Якщо батько мав великий чи маленький пеніс – не факт, що це сімейне. Розмір статевого члена визначає комбінація генів, отриманих від обох батьків. У двох рідних братів розмір та форма пеніса можуть відрізнятися.

Статевий член найактивніше росте в період статевого дозрівання: з 11 до 18 років, а припиняє у 21 рік. На ріст впливає рівень статевих гормонів: тестостерону та соматотропного гормону, або гормону росту. Іноді рівень тестостерону у чоловіків нижчий за норму. Це може бути через природні гормональні коливання в період статевого дозрівання.

Інші фактори

деякі ліки, наприклад, антидепресанти, ліки проти СПАУ, анаболічні стероїди, препарати проти виразки шлунка;

алкоголь та наркотики: амфетамін, героїн, марихуана;

гіпогонадизм – стан, при якому яєчка не виробляють достатньої кількості тестостерону;

гіпотиріоз – коли щитовидна залоза виробляє недостатньо гормону тироксину;

пухлини;

недоїдання чи голодування;

значення має і харчування в утробі матері.

Міфи про розмір члена

Міф №1. У африканців величезні члени. Ні це не так. Раса не впливає розмір члена. Немає наукових даних, які б підтвердили, що у чорношкірих чоловіків пеніс більший, ніж у світлошкірих. Середня довжина африканського пеніса в стані ерекції складає 13 сантиметрів.

Міф № 2. Розмір пеніса залежить від розміру носа чи ступні. Між розміром пеніса та розміром носа, ступні чи будь-якої іншої частини тіла чоловіка немає жодного зв'язку.

Міф №3. Від мастурбації росте член. Мастурбація не сприяє ріст статевого члена та не перешкоджає йому. Частота мастурбації теж не має значення.

Міф № 4. Чим більший пеніс – тим чоловік привабливіший для жінок. 45% чоловіків незадоволені розміром свого пеніса і хотіли б, щоб він був більшим. Хоча насправді 95% з них потрапляють у середній розмірний діапазон. При цьому лише 15% жінок незадоволені розміром пеніса свого партнера.

Як збільшити розмір члена

Більшість методів для збільшення пеніса є неефективними, а деякі можуть пошкодити його. Спірними є дані й про хірургічне збільшення. У кращому випадку операція може додати сантиметр до неерегованого статевого члена, але не змінить фактичну довжину. Проте операція може призвести до ускладнень – інфекції, рубцювання, втрати чутливості та еректильної дисфункції.

А ось що може допомогти: