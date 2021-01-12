Тяжкість коронавірусної хвороби залежить від довжини теломерів так званих "наконечників" ДНК, що захищають хромосоми від пошкоджень. Зокрема, вік хворих не є ключовою умовою.

Коронавірус пошкоджує теломери

Такого висновку прийшли іспанські вчені. Зазвичай теломери зменшуються в міру старіння, але в разі важкого перебігу COVID-19 така тенденція спостерігалася незалежно від віку людини. Відкриття вказує на нові варіанти лікування COVID-19 з ускладненнями.

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Яким чином COVID-19 впливає на теломери

Одним з наслідків вірусної інфекції є скорочення теломерів, що, своєю чергою, перешкоджає регенерації тканини легенів і викликає у деяких пацієнтів більш тривалі ускладнення.

Вчені проаналізували теломери 89 інфікованих COVID-19 пацієнтів і виявили, що вони були коротшими у тих людей, які важко перехворіли на COVID-19. При цьому вік хворих ніяк не впливав на цю закономірність.

Примітно, що пацієнти з важчою формою COVID-19 завжди мали коротші теломери в різному віці в порівнянні з пацієнтами з легшою формою хвороби.

Чому важливі теломери

Зазвичай теломери цікавлять вчених при вивченні процесів старіння, адже довжину теломерів пов'язують зі старінням – кожного разу при діленні клітини теломери коротшають і поступово клітина пошкоджується і перестає ділитися.



Тяжкість перебігу коронавірусу залежить від довжини теломерів / Фото CNIO

Уповільнення і зупинка процесу регенерації тканин через порушення поділу клітин призводить до старіння.

Нові результати дослідження узгоджуються з попередніми даними щодо того, що однією з причин фіброзу легенів (в тому числі характерних для COVID-19) є пошкодження теломерів клітин, які беруть участь в процесі регенерації тканини легенів.

Ці клітини називають пневмоцитами типу II і саме їх SARS-CoV-2 використовує для інфікування.