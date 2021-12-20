Вчені провели досліди на гуманізованих мишах та виявили, від чого залежить важкий перебіг коронавірусу. Виявилося, що причина у макрофагах.

Запальні макрофаги, які необхідні для стримування коронавірусної інфекції на ранніх стадіях, згодом впливають на імунопатологію.

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Вчені з Медичної школи Єльського університету (США) провели досліди на гуманізованих мишах, які мають імунну систему, подібну до людської. Ці тварини можуть відтворювати вроджені та адаптивні імунні відповіді людини на важку форму COVID-19 на термін до 28 днів після зараження. Окрім цього, гризуни мають ключові особливості хронічного коронавірусу – від втрати ваги до патології легенів та фіброзу.

Результати дослідження:

У мишей, які захворіли на коронавірус у важкій формі, виявили такі наслідки, як: ушкодження легенів, втрата ваги та посилена стійка запальна імунна відповідь.

Дослідники вважають, що причина у запальній реакції на SARS-CoV-2 – макрофаги (клітини сполучної тканини), які мають вирішальне значення для стримування інфекції на ранніх стадіях, вплинули на імунопатологію.

Тих самих піддослідних піддали лікуванню антитілами

Тих самих модельних тварин використовували для вивчення терапевтичних препаратів – моноклональних антитіл, отриманих від перехворілих пацієнтів, і дексаметазону (синтетичний глюкокортикостероїд, який має протизапальну та імунодепресивну дію).

Антитіла були ефективними лише тоді, коли їх вводили до зараження або відразу після.

Натомість стероїди навпаки – якщо хворі отримували їх на пізніших стадіях коронавірусу. На ранніх стадіях дексаметазон виявився фатальним для піддослідних, оскільки пригнічував початкову імунну відповідь, відповідальну у боротьбі з вірусом. Але він допомагав вилікуватися згодом, заглушаючи запальну реакцію, яка призводила до пошкодження органів.