У Києві від коронавірусу помер завідувач інфекційної реанімації 5-ї лікарні Олександр Артемов. Чоловік упродовж останніх 60 днів перебував у реанімації.

Докладніше про трагедію

Про трагедію стало відомим 27 грудня. Про смерть Олександра Артемова у фейсбуці повідомила лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.

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За її словами, лікарі, як могли, продовжували його життя. Але у підсумку виявилися безсилими перед страшною недугою.

Що відомо про Олександра Артемова

Він спершу завідував інфекційною реанімацією в Олександрівській лікарні, потім – у 9-й лікарні, а упродовж останніх років – у 5-й лікарні Києва.

Прекрасний лікар, прекрасний завідувач, чудова людина... Можна сказати, вихованець нашої кафедри. Коли ще кафедри щось значили в цій країні. Стара школа ставлення до хворого, до вчителів, до співробітників,

– зауважила Голубовська.



Олександр Артемов / Фото взято з фейсбуку Ольги Голубовської