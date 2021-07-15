Від COVID-19 можуть вакцинувати в аптеках, – МОЗ

В Україні планують запустити вакцинацію від коронавірусу в аптеках. Хочуть там відкрити пункти щеплення.

Втім, це питання ще перебуває на розгляді. Про це повідомив генеральний директор Центру громадського здоров'я МОЗ України Роман Родина.

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Він наголосив, що остаточного рішення поки немає. Втім вже опрацьовують саме нормативні моменти.

Тобто, як це краще дозволити, щоб можна було вакцинуватися навіть в аптеках,

– пояснив Родина.

Тим паче, як наголосив гендиректор ЦГЗ, коли буде сезон грипу, вакцинація також буде актуальна восени.

Загалом в Україні, за його словами, працюють приблизно 1200 – 1300 пунктів вакцинації. Крім цього, є ще майже 600 мобільних бригад і 200 центрів масової вакцинації.

Вакцинація в Україні: головне

Імунізація населення проти коронавірусу почалася в Україні 24 лютого 2021 року.

На початку квітня МОЗ заявило про те, що хочуть забезпечити можливість щеплення 60 – 70% дорослого населення України до кінця 2021 року.

Глава МОЗ Віктор Ляшко пообіцяв вакцинувати від коронавірусу 5 мільйонів українців за літо.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні вакцинували 2 476 634 людини. Повністю імунізовані – 1 305 882 громадяни країни.

Зараз в Україні проводять щеплення такими препаратами: AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer-BioNTech та CoronaVac/Sinovac Biotech.

План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу