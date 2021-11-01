Від COVID-19 померло понад 5 мільйонів людей: скільки життів забирають інші смертельні віруси

Нині, 1 листопада, загальна кількість померлих від COVID-19 перевищила 5 мільйонів. Це значно більше, ніж від інших вірусних епідемій 20 та 21 століть.

Зауважимо, що це лише зареєстровані випадки смертей. Оскільки у багатьох країнах є проблеми з тестуванням, реальна кількість померлих може бути значно вищою. Згідно з заявою ВООЗ, смертність від коронавірусу у 2 – 3 рази вища за офіційні дані.

До теми Добова захворюваність на коронавірус в Україні знизилась до 13 тисяч

Порівняння смертності від коронавірусу з іншими смертельними хворобами 21 століття

Грип та коронавіруси

Число померлих від COVID-19 значно перевищує кількість інших вірусних епідемій у 21 столітті.

До прикладу, свинячий грип H1N1, який викликав пандемію у 2009 році, забрав життя 18 500 людей. Це офіційна статистика. За даними науковців, реальна кількість померлих може коливатися між 151 700 і 575 400.

У 2002 – 2003 роках коронавірус SARS (важкий гострий респіраторний синдром), який також спалахнув в Китаї, вбив 774 людини.

Кількість жертв від COVID-19 найчастіше порівнюють із сезонним грипом. Але щорічно від нього помирає від 290 000 до 650 000 людей по всьому світу.

Тропічні віруси

Число загиблих від COVID-19 набагато вища, ніж від смертельної геморагічної лихоманки Ебола, яку вперше виявили у 1976 році.

Останній великий спалах лихоманки Ебола забрав життя майже 2 300 людей у Демократичній Республіці Конго в період із серпня 2018 року по червень 2020 року. За чотири десятиліття внаслідок періодичних спалахів Ебола померли близько 15 300 людей.

При цьому варто зауважити, що рівень смертності від вірусу Ебола є набагато вищим, ніж від COVID-19 – інфекція забирає життя близько 50% хворих. Але Ебола менш заразна, ніж інші вірусні захворювання – вона передається при тісному контакті, а не повітряно-краплинним шляхом.

Інші тропічні віруси, такі як лихоманка денге, також викликають меншу кількість загиблих. Ця інфекція передається комарами й у зв'язку з глобальним потеплінням захворюваність на лихоманку денге значно зросла впродовж останніх двох десятиліть. Але щорічно від недуги помирає лише кілька тисяч людей. Згідно з останніми даними ВООЗ, у 2015 році від неї померли 4032 хворих.

СНІД та гепатит

Нині СНІД вважається найсмертоноснішою епідемією сучасності. З 1980 року по всьому світу 36,3 мільйона людей померли від хвороби, яка вражає імунну систему і не піддається лікуванню.

Ефективної вакцини досі не знайдено, але при регулярному прийомі ретровірусних препаратів можна зупинити хворобу та значно знизити ризик зараження.

Від 2004 року, коли зафіксували пікову смертність від СНІД (1,7 мільйона померлих за рік), ретровірусні препарати значно знизили щорічну кількість померлих. У 2020 році у світі зареєстрували 680 000 померлих від СНІДу.

Віруси гепатиту B і C, які переважно передаються через кров, також несуть високу смертність – щорічно вони вбивають понад 1 мільйон людей.

Зауважимо, що вперше Китай повідомив про спалах тоді ще невідомо вірусу SARS-CoV-2 у грудні 2019 року. За перший рік хвороба забрала життя близько 2 мільйонів людей. Станом на 1 листопада загальна кількість померлих становить вже 5 016 892.

Не потрібно бути математиком для того, аби визнати коронавірус найсмертоноснішою інфекцією сьогодення. Від хвороби помиратиме багато людей доти, доки населення планети не виробить колективний імунітет до хвороби, а вчені винайдуть ефективну терапію для лікування інфекції у важких хворих.

Все, що ми можемо зробити для зниження смертності зараз – це носити маски, мити руки, вакцинуватися, тримати соціальну дистанцію та зберігати спокій.