Однак діагностика цього стану часто відстрочена: деменцію з раннім початком можуть діагностувати через 2 – 6 років після появи симптомів. Це пов'язано з тим, що її заведено вважати хворобою старих людей.

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Чому виникає деменція в молодому віці

Деменція з раннім початком пов'язана з:

великою ймовірністю рідкісних форм деменції, що впливають на поведінку і на соціальне життя;

частими сімейними випадками деменції;

складнощами на роботі як у хворої людини, так і у його партнера;

серйозними фінансовими труднощами, пов'язаними, наприклад, з позиками та дітьми;

наявністю у хворого молодої та залежної від нього сім'ї;

сильним психологічним тиском на членів сім'ї.

Учені з Нідерландів проаналізували дані 95 досліджень, які охопили понад 2,7 мільйона пацієнтів. Дослідження включали інформацію про різні типи деменції: фронтотемпоральна, судинна, хвороби Альцгеймера та інших.

Скільки людей мають ранню деменцію

Згідно з їхніми підрахунками, поширеність деменції у людей у ​​віці 30 – 64 років 119 на 100 тисяч осіб. Це означає, що з деменцією з раннім початком зараз живе близько 3,9 мільйона осіб.

У вікових підгрупах поширеність відрізнялася: серед людей 30 – 34 років – 1,1 на 100 тисяч;

60 – 64 років – 74 на 100 тисяч;

У чоловіків і жінок ризик деменції з раннім початком приблизно однаковий.

Вчені відзначили, що отримані ними дані вищі, ніж очікувалося раніше. Однак вони вважають, що нові цифри також є заниженими у зв'язку з нестачею якісних досліджень. На їхню думку, чіткі дані повинні допомогти поліпшити допомогу людям, які страждають від ранньої деменції.