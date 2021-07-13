Майже 70% пар були друзями до того, як почати відносини. При цьому дружба, особливо серед молодих людей, була довгою і тривала 1 – 2 роки.

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Виявилося, що люди віддають перевагу заводити стосунки зі знайомими, а не шукати пару в інтернеті або в громадських місцях.

Нове бачення на стосунки

Фахівці помітили, що більшість досліджень, які зачіпають тему романтичних відносин між людьми, зосереджені на раптовій "іскрі", що виникає між людьми. Мало хто розглядає стосунки з іншої перспективи.

Можливо, у нас є хороше розуміння того, як незнайомці починають зустрічатися, але більшість відносин просто не так починаються,

– розповів Дану Ентоні Стінсон, автор дослідження.

Неочікувані результати дослідження

Тож команда провела власне дослідження. Вчені опитали майже 2 тисячі студентів. Так, 68% респондентів повідомили, що їхні нинішні або останні романтичні стосунки почалися з дружби.

Стать, рівень освіти і національність особливо не впливали на відповіді. Серед представників ЛГБТ-спільноти показник виявився вищим – 85% пар були друзями до початку відносин.

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Спершу пари не планували зустрічатись

Студенти дружили протягом кількох років до того, як стати парою. І при знайомстві вони не вважали партнера привабливим і не планували відносини. Тож, їхні почуття одне до одного з самого початку не були романтичними.

"Наші дослідження показують, що кордони між дружбою і романтикою розмиті. Думаю, це змушує переосмислити припущення про те, що визначає хорошу дружбу і хороші відносини, – вважає Стінсон.