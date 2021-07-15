Симптоми можуть тривати півроку

Зокрема, вчені підтвердили, що коронавірусна інфекція може вражати 10 систем органів організму, а третина симптомів може впливати на пацієнтів щонайменше півроку.

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Крім того, деякі люди можуть відчувати симптоми коронавірусу через 16 місяців після інфікування, а десятки тисяч пацієнтів можуть навіть не знати, що причиною тому є саме COVID-19.

Деталі дослідження

Серед учасників дослідження 762 людей перенесли "тривалий COVID-19", серед них вчені виявили 203 симптоми, з яких 66 відстежувалися протягом семи місяців.

Найпоширеніші симптоми: втома, нездужання після фізичних чи розумових навантажень, запаморочення, зорові галюцинації, свербіж шкіри, зміни менструального циклу, порушення статевої функції, пришвидшене серцебиття, проблеми з контролем сечового міхура, оперізуючий лишай, втрата пам'яті, погіршення зору, діарея та шум у вухах.

Вчених також насторожив той факт, що симптоми прогресували з часом.

Симптоми можуть залишатись надовго і прогресувати з часом

Зокрема, через 6 місяців після одужання більшість симптомів, які почались під час COVID-19, залишалися, а саме: зміна температури тіла, втома, втома після навантажень та роздратування.

Більше ніж 2 тисячі респондентів з симптомами, які тривали довше 6 місяців стверджували, що вони відчували в середньому 13 симптомів протягом сьомого місяця.

Водночас близько 22% учасників розповіли, що не можуть працювати після одужання. Вони звільнялися з роботи чи брали тривалий лікарняний.