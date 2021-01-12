Науковці вивчили зв'язок між антитілами до токсоплазми й ризиком розвитку злоякісних пухлин в головному мозку. Виявилося, що поширений паразит, який люди можуть підчепити з погано провареного м'яса, забрудненої води та навіть котячого туалету, набагато небезпечніший, ніж вважалося раніше.

Група вчених з Американського онкологічного товариства заявила про загрозу токсоплазми: паразит може стати причиною утворення кіст і гліом – злоякісних пухлин мозку. У тому числі – гліобластом, найбільш агресивної форми раку мозку, при якій п'ятирічне виживання становить всього 5%, пише Wiley.

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Що таке токсоплазма

Токсоплазма (Toxoplasma gondii) – це одноклітинний паразит, який розмножується тільки в кишківнику кішок і виділяється назовні разом з екскрементами. Через котячі фекалії токсоплазма потрапляє в організм свиней, корів, овець, в птахів і гризунів.

Цей поширений патоген викликає токсоплазмоз – захворювання, яким інфіковано до половини населення світу. Більшість людей переносять токсоплазмоз безсимптомно, проте він може виявитися смертельним для груп ризику – вагітних жінок, пацієнтів з імунодефіцитами, онкохворих та людей, які перенесли трансплантацію органів.

Як відбувалося дослідження

У дослідженні брали участь 111 пацієнтів, включених в Американське дослідження з профілактики раку, а також 646 осіб з онкологічного реєстру Норвегії. В обох групах вчені аналізували зв'язок між наявністю антитіл до Toxoplasma gondii і ймовірністю розвитку гліом.

Результати дослідження

Отримані дані показали, що у людей, які зазнали найбільшого впливу паразита, ризик розвитку цих новоутворень був найвищим.

Це не означає, що токсоплазма завжди викликає розвиток гліоми, крім того, абсолютний ризик отримати цей діагноз досить невисокий, підкреслюють автори. Вони заявили про необхідність подальших досліджень за участю більших груп. Якщо ці результати підтвердяться, через зменшення впливу токсоплазми на організм в медицині вперше з'явиться можливість знизити ризик розвитку злоякісних пухлин мозку.