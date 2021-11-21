Місяць суворих карантинних обмежень таки дав результати. Якщо ще 3 тижні тому медзаклади були переповнені тяжкими хворими, то зараз вони заповнені на половину.
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Понад 95% херсонських пацієнтів невакциновані
Складною все ж залишається ситуація в реанімаціях Херсона. Там 95% пацієнтів не мають жодної дози щеплення. Медики кажуть, що це здебільшого представники старшого покоління.
Леонід Ремига, очільник COVID-лікарні Херсона
"У найважчі часи тут перебувало 21 (людей – 24 канал). Усі 21 були на апараті й ще в інших відділеннях 5 – 6 хворих чекали черги на апарат. Така була ситуація. Зараз стало трішки краще, але перебіг хвороби значно важчий"
Загалом покращення ситуації в регіоні пов'язують саме з введенням обмежень, а також зі зростанням темпів вакцинації. У Херсоні облаштували ще один пункт масової вакцинації. Наразі в регіоні повністю вакциновано більше ніж 25% населення.
Якщо наблизимось до близько 9 тисяч на добу, то можемо з вами сподіватися, що якомога скоріше державна та міська комісія матиме змогу понизити рівень епідемічної небезпеки на території області.
У Львові зменшуються госпіталізації
Поступово покращується ситуація і на Львівщині, де теж діють обмеження червоної зони. Кількість госпіталізованих у лікарнях Львова й області все ж повільно, але зменшується.
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Меддиректор з анестезіологічної роботи Лікарні швидкої допомоги Іван Міськів розповів, що втішається позитивною динамікою в кількості людей, які надходять та виписуються.
Поступили лише 15, а виписали 36. Проте залишається велика кількість пацієнтів, які потребують реанімаційного лікування. Це 43 пацієнти,
– додав він.
Львівські школярі повертаються за парти
Завдяки позитивній динаміці з 22 листопада за парти повертаються школярі 5 – 11 класів. Таке рішення ухвалила міська комісія з надзвичайних ситуацій.
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Молодші класи у Львові працюють уже впродовж тижня. Медики кажуть, що статистика випадків коронавірусу серед дітей пішла на спад. За умови повної вакцинації працівників також відновлять роботу гуртків і секцій.
Навчання для 5 – 11 класів відновиться згідно з карантинними обмеженнями. Ми будемо це дуже чітко контролювати. Знов же таки виявляти, якщо будуть підтверджені випадки, то такі класи відправлятимуть на самоізоляцію.
Чернівецька область стала "жовтою"
Тим часом Буковина перейшла з помаранчевої у жовту зону карантину. За 7 днів захворюваність знизилась на 43%, а серед дітей на 50%.
Попри це в регіони продовжують діяти обмеження помаранчевої зони. Останній індикатор, який тримав Чернівецьку область у помаранчевій зоні – рівень госпіталізацій.
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Керівниця Лабораторного центру Чернівецької області Наталія Гопко наголосила, показник 2 дні поспіль нижчий за граничне значення, але не суттєво, трохи більше як на 1%. Саме тому не можуть виключити можливість, що область знову можемо бути у помаранчевій зоні.
Цей рівень присвоюється автоматично. Вимоги залишаються чинними й зараз, бо рішення про їхнє припинення не ухвалювали. І нацполіція, і Держпродспоживслужби не припиняють перевірок.
На Вінниччині – червона зона
Поки в одних регіонах статистика захворюваності іде на спад, то Вінниччина тим часом "почервоніла" Вінниччина. Регіон довго тримався у помаранчевій зоні.
Через погіршення ситуації із захворюваність з 18 листопада ввели найсуворіші обмеження. У регіоні заповнено 80% ліжок передбачених для хворих на коронавірус.