Від Херсона до Львова: як міста одне від одного "приймають естафету" червоної зони

Уже незабаром із червоної зони може вийти Херсонщина. Вона була першою областю, у якій запровадили найвищий рівень епіднебезпеки в Україні.

Місяць суворих карантинних обмежень таки дав результати. Якщо ще 3 тижні тому медзаклади були переповнені тяжкими хворими, то зараз вони заповнені на половину.

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Понад 95% херсонських пацієнтів невакциновані

Складною все ж залишається ситуація в реанімаціях Херсона. Там 95% пацієнтів не мають жодної дози щеплення. Медики кажуть, що це здебільшого представники старшого покоління.

Леонід Ремига, очільник COVID-лікарні Херсона "У найважчі часи тут перебувало 21 (людей – 24 канал). Усі 21 були на апараті й ще в інших відділеннях 5 – 6 хворих чекали черги на апарат. Така була ситуація. Зараз стало трішки краще, але перебіг хвороби значно важчий"

Загалом покращення ситуації в регіоні пов'язують саме з введенням обмежень, а також зі зростанням темпів вакцинації. У Херсоні облаштували ще один пункт масової вакцинації. Наразі в регіоні повністю вакциновано більше ніж 25% населення.

Якщо наблизимось до близько 9 тисяч на добу, то можемо з вами сподіватися, що якомога скоріше державна та міська комісія матиме змогу понизити рівень епідемічної небезпеки на території області. Андрій Шибаєв Віцеголова Херсонської облдержадміністрації

У Львові зменшуються госпіталізації

Поступово покращується ситуація і на Львівщині, де теж діють обмеження червоної зони. Кількість госпіталізованих у лікарнях Львова й області все ж повільно, але зменшується.

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Меддиректор з анестезіологічної роботи Лікарні швидкої допомоги Іван Міськів розповів, що втішається позитивною динамікою в кількості людей, які надходять та виписуються.

Поступили лише 15, а виписали 36. Проте залишається велика кількість пацієнтів, які потребують реанімаційного лікування. Це 43 пацієнти,

– додав він.

Львівські школярі повертаються за парти

Завдяки позитивній динаміці з 22 листопада за парти повертаються школярі 5 – 11 класів. Таке рішення ухвалила міська комісія з надзвичайних ситуацій.

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Молодші класи у Львові працюють уже впродовж тижня. Медики кажуть, що статистика випадків коронавірусу серед дітей пішла на спад. За умови повної вакцинації працівників також відновлять роботу гуртків і секцій.

Навчання для 5 – 11 класів відновиться згідно з карантинними обмеженнями. Ми будемо це дуже чітко контролювати. Знов же таки виявляти, якщо будуть підтверджені випадки, то такі класи відправлятимуть на самоізоляцію. Андрій Москаленко Перший заступник мера Львова

Чернівецька область стала "жовтою"

Тим часом Буковина перейшла з помаранчевої у жовту зону карантину. За 7 днів захворюваність знизилась на 43%, а серед дітей на 50%.

Попри це в регіони продовжують діяти обмеження помаранчевої зони. Останній індикатор, який тримав Чернівецьку область у помаранчевій зоні – рівень госпіталізацій.

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Керівниця Лабораторного центру Чернівецької області Наталія Гопко наголосила, показник 2 дні поспіль нижчий за граничне значення, але не суттєво, трохи більше як на 1%. Саме тому не можуть виключити можливість, що область знову можемо бути у помаранчевій зоні.

Цей рівень присвоюється автоматично. Вимоги залишаються чинними й зараз, бо рішення про їхнє припинення не ухвалювали. І нацполіція, і Держпродспоживслужби не припиняють перевірок.

На Вінниччині – червона зона

Поки в одних регіонах статистика захворюваності іде на спад, то Вінниччина тим часом "почервоніла" Вінниччина. Регіон довго тримався у помаранчевій зоні.

Через погіршення ситуації із захворюваність з 18 листопада ввели найсуворіші обмеження. У регіоні заповнено 80% ліжок передбачених для хворих на коронавірус.