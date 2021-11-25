Німеччина – п'ята країна, яка подолала позначку у 100 тисяч смертей

За добу 24 листопада від коронавірусу померла 351 людина. Так, загальна кількість померлих від COVID-19 у Німеччині становить 100 119 осіб.

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У Європі Німеччина стала п'ятою країною, у якій кількість жертв коронавірусу перевищує 100 тисяч. Перед тим сумний рекорд зафіксували:

У Росії,

Великій Британії,

Італії,

Франції.

Крім того, Німеччина також встановила рекорд у кількості нових хворих за добу – 75 961 особа. Загалом з початку пандемії в країні зареєстрували понад 5,57 мільйона інфікувань.

Зверніть увагу! Через погіршення ситуації із захворюваністю німецький уряд 24 листопада створив нову постійну експертну групу. Вона консультуватиме чиновників щодо того, як протидіяти пандемії.

Вільні ліжка в реанімації вже закінчуються. Деякі лікарні на півдні та сході країни почали пересилати пацієнтів в інші регіони.

До речі, на кожен щоденний випадок нових хворих у Німеччині припадає менше смертей, аніж це було під час сплеску пандемії взимку. Це пов'язують із вакцинацією, яка зменшує ризики серйозного перебігу хвороби.

Реакція німецького уряду

Урядовці закликали людей, які вакцинувалися понад 6 місяців тому, отримати бустерну дозу, а тих, хто ще не був вакцинований взагалі, зробити своє перше щеплення. За офіційними даними, 68,1% з 83 мільйонів німців повністю вакциновані.