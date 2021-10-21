Дитина померла вдома

Відомо також, що батьки лише один раз зверталися у приймальне відділення Кременецької районної лікарні, однак жодних відмов не отримували. Про це повідомили у ДУ "Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України".

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За даними лікарів, немовля було родом з Кременецького району Тернопільської області. Йому було всього 2 місяці 29 днів.

Як зазначила головна санітарна лікарка Тернопільської області Оксана Чайчук, малюк не був госпіталізований в лікарню і проходив лікування вдома. За життя діагноз не був встановлений. Судмедексперт лише при розтині запідозрив коронавірус.

Дитина померла вдома. Її до лікарні не госпіталізували. Ми про цей випадок дізналися тільки вчора (20 жовтня – 24 канал). Зараз йде розслідування і тільки після нього будуть відомі якісь подробиці,

– повідомила Чайчук.

Епідеміолог обласного центру контролю захворювань Володимир Панічев підтвердив у коментарі для "Суспільного" смерть немовляти. Він також зазначив, що це перший випадок у Тернопільській області.

"Смерть в такому віці ми зареєстрували вперше. Наші колеги з Кременця зараз займаються епідрозслідуванням, щоб з'ясувати можливе джерело зараження", – розповів Панічев.

Кажуть, відмов на госпіталізацію не було

Те, що дитинка не перебувала у лікарні, підтвердив і Андрій Артимович, керівник КНП "Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня". Саме у цьому закладі лікують малих пацієнтів, хворих на коронавірус із усієї області, якщо вони потребують госпіталізації.

Немає інформації й про те, що комусь відмовили у госпіталізації до нашого закладу,

– повідомив Артимович.

"Якщо є хворі на COVID-19 діти у районах, ми погоджуємо із лікувальними закладами районів і, якщо вони хворіють в легкій формі, рекомендуємо залишати їх на місці. Звичайно, під наглядом місцевих лікарів. Вони з нами консультуються щодо стану пацієнтів і лікування. Якщо з'являються найменші ускладнення – негайно до нас", – пояснив він.

Скільки дітей хворіють на COVID-19 на Тернопільщині

На коронавірус в області уже захворіли вдвічі більше дітей, аніж в найбільший пік захворюваності під час попередніх хвиль. Лише вакцинація дорослих може врятувати ситуацію.

За інформацією Оксани Чайчук, зараз лише в Тернополі на коронавірус хворіють понад 70 дітей .

. У дитячій лікарні, станом на 21 жовтня, є понад 50% вільних місць. Запаси кисню – понад 90%.

Увага! Наголошують, навіть якщо час роботи чи прийому педіатрів закінчився, будь-хто з батьків може цілодобово та без вихідних проконсультуватись з медиками щодо стану дитини. Для цього потрібно зателефонувати до приймальних відділень Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні.



Якщо є потреба в огляді лікарів, дитину можна привезти туди ж – також цілодобово і в режимі 24/7. В робочий час та будні рекомендують звертатись до своїх педіатрів.