Від коронавірусу в Україні щодня можуть помирати по тисячі людей, – Данілов

Члени Ради нацбезпеки та оборони обговорили ситуацію з коронавірусом COVID-19 в Україні. Олексій Данілов застеріг, що через недостатній рівень вакцинації наслідки можуть бути.

Секретар РНБО звернув увагу на те, що коронавірус – це хвороба невакцинованих. Водночас наголосив, що українська влада прогнозувала пік захворювання на осінь.

До теми Карантин в Україні: як довго українцям жити з обмеженнями​

Данілов пояснив, що саме зараз, наприкінці жовтня, Україна починає входити у цей пік. Великою проблемою є те, що люди не хочуть вакцинуватися й потрапляють у лікарню. Як наслідок – у країні фіксують рекордну кількість смертей через COVID-19.

Те, що я зараз скажу, можливо, неприємно. Але кількість людей, які будуть гинути від коронавірусу, може перевищити 1 000 осіб (щодня – 24 канал),

– застеріг він.

Посадовець підкреслив, що все це – саме через відсутність вакцинації. Секретар РНБО підкреслив, що люди, які помирають через ускладнення від COVID-19 – ц е ті, хто не пройшов вакцинацію. Мовляв, таких аж 99,9% з усіх летальних випадків.

"Якшо далі хтось має бажання відправляти на цвинтарі своїх родичів та близьких, можете й далі вдавати, що цього не треба робити (вакцинуватися – 24 канал) . Це дуже важливо. Сьогодні більш ніж достатньо вакцин, є будь-які препарати", – додав він.

Данілов застеріг, що ситуація стане критичною, якщо Україне не вийде у показник в 350 – 400 тисяч вакцинованих за добу

Зазначимо, що раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив, що скасувати карантинні обмеження в Україні можна буде лише за умоми, що хоча б 70% дорослих громадян будуть вакциновані 2 дозами.