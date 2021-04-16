Від коронавірусу вже померло понад мільйон європейців

Європа минула сумний рубіж в 1 мільйон смертей від COVID-19. На території регіону зафіксовано третину всіх смертей в результаті коронавірусу на планеті.

Ведучий керівник Всесвітньої організації охорони здоров'я доктор Ханс Клюге під час виступу перед журналістами в Греції заявив, що в Європі зафіксували перший мільйон жертв COVID-19. При цьому ситуація залишається дуже серйозною, оскільки в регіоні щотижня фіксується по 1,6 мільйона нових заражень.

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Смертність від коронавірусу в Європі

І це попри масштабну вакцинацію, яка розгорнулася в багатьох країнах. Втім, вона гальмується через брак препаратів і побоювань з приводу їхніх побічних ефектів.

Ризик людини зіткнутися з тромбозом після отримання вакцини набагато нижче, ніж після зараження COVID-19, а тому необхідно приймати будь-які схвалені вакцини, в тому числі й препарати від компанії AstraZeneca,

– розповів Ханс Клюге.

Експерт зазначив перші ознаки того, що рівень заражень в деяких країнах Європи почав сповільнюватися. При цьому також відбувається зниження захворюваності серед літніх людей.



Це є наслідком того, що в багатьох країнах основною пріоритетною групою з вакцинації були громадяни старше 80. У цій категорії рівень смертей впав більш ніж на 30% – найменше показник за весь час пандемії.

В яких країнах Європа найбільша смертність від коронавірусу

Джерело: Worldometers

Найбільше людей від коронавірусу померло:

Велика Британія – 127 191;

Італія – 115 937 ;

Франція – 100 073;

Німеччина – 80 141;

Іспанія 76 882.

В Україні від початку пандемії за офіційними даними померло 39 096 людей