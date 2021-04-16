Від коронавірусу вже померло понад мільйон європейців

Джерело:Daily Mail
Європа минула сумний рубіж в 1 мільйон смертей від COVID-19. На території регіону зафіксовано третину всіх смертей в результаті коронавірусу на планеті.
Ведучий керівник Всесвітньої організації охорони здоров'я доктор Ханс Клюге під час виступу перед журналістами в Греції заявив, що в Європі зафіксували перший мільйон жертв COVID-19. При цьому ситуація залишається дуже серйозною, оскільки в регіоні щотижня фіксується по 1,6 мільйона нових заражень.
Також на тему: У Великій Британії поширюється ще заразніший штам коронавірусу
І це попри масштабну вакцинацію, яка розгорнулася в багатьох країнах. Втім, вона гальмується через брак препаратів і побоювань з приводу їхніх побічних ефектів.
Ризик людини зіткнутися з тромбозом після отримання вакцини набагато нижче, ніж після зараження COVID-19, а тому необхідно приймати будь-які схвалені вакцини, в тому числі й препарати від компанії AstraZeneca,
– розповів Ханс Клюге.
Експерт зазначив перші ознаки того, що рівень заражень в деяких країнах Європи почав сповільнюватися. При цьому також відбувається зниження захворюваності серед літніх людей.
Це є наслідком того, що в багатьох країнах основною пріоритетною групою з вакцинації були громадяни старше 80. У цій категорії рівень смертей впав більш ніж на 30% – найменше показник за весь час пандемії.
Джерело: Worldometers
Найбільше людей від коронавірусу померло:
В Україні від початку пандемії за офіційними даними померло 39 096 людей