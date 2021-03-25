Від кору і гепатиту: за 5 років українці стали лояльнішими до дитячої вакцинації
Упродовж останніх 5 роки лояльність українців до дитячої вакцинації суттєво зросла. Зокрема, вакцинувати своїх нащадків готові 65% населення.
Джерело:"Рейтинг"
За даними соціологічного опитування від "Рейтингу", ще 24% українців радше підтримують вакцинацію, аніж не підтримують.
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Від яких хвороб українці готові щеплювати дітей
- Поліомієліт;
- кір;
- туберкульоз;
- гепатит B;
- дифтерія
- тощо.
Вакцинам яких країн довіряють українці;
- приблизно 50% опитуваних довіряють препаратам, які виготовляють у Великій БританіЇ, США;
- 30% українців довіряють вакцинами з Індії;
- 17% опитуваних довіряють препаратам з Китаю;
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