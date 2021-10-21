Від невідомої хвороби в Конго померли 165 дітей, – ЗМІ
Джерело:Actualitte
У південно-західній частині Демократичної Республіки Конго за останні 2 місяці від невідомої хвороби померли 165 дітей. Інфекція поширюється у районі міста Гунга.
Діти страждали від лихоманки, яка викликає анемію. Хвороба нагадує малярію, але є певні відмінності.
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Місцевий лікар Жан-П'єра Басаке зауважив, що хвороба нагадує малярію, але значно сильніше впливає на організм.
Нині в район направили групу фахівців МОЗ ДРК, аби експерти визначили джерело зараження і розробити заходи захисту від хвороби.
Тим часом фахівці рекомендують батькам дітей використовувати оброблені інсектицидами протимоскітні сітки й відвідувати медичні установи для отримання безоплатної допомоги.
Тим часом хвороба забирає життя діток у віці від 0 до 5 років. За словами бургомістра сільської комуни Мукеді Алена Нзамби, в селах Лозо-Мунен і Кінзамба щодня реєструють близько 4 смертей.
Останні спалахи невідомих або рідкісних інфекцій:
- У серпні на території Гвінеї зареєстрували першого пацієнта з геморагічною лихоманкою Марбург. Її ще називають "хвороба зелених мавп".
- Того ж місяця у кількох районах індійського штату Уттар-Прадеш невідома лихоманка забрала життя близько 70 людей, здебільшого дітей.
- У вересні в Індії зафіксували спалах смертельно небезпечного вірусу Nipah. Інфекцію виявили в 11 людей.