Від невідомої хвороби у Танзанії померло 15 людей

Джерело:Africa Feeds
Від невідомого захворювання у Танзанії померло щонайменше 15 людей. Ще 50 хворих госпіталізували до лікарень.
Невідома хвороба спалахнула у районі міста Мбея. Для оцінки стану пацієнтів та розслідування причин спалаху вже відправили команду експертів.
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Очільниця МОЗ Танзанії Дороті Гваджіка нагадала, що хворі з аналогічними симптомами були у місті Мбея у 2018 році. Тоді пацієнти теж страждали від високої температури, нудоти й блювоти з кров'ю.
Міністерка закликала зберігати спокій і пообіцяла згодом надати додаткову інформацію.
Попри те, що причини спалаху встановлюються, МОЗ Танзанії вже виключає будь-який спалах хвороби. Таке ж ставлення і до пандемії коронавірусу.
Президент країни Джон Магуфулі вірить в молитви й виключає будь-які плани на замовлення вакцин після того, як оголосив країну вільною від COVID-19.
У багатьох країнах діє ізоляція, але в Танзанії немає плану ізоляції, і ми ніколи не введемо ізоляцію, тому що наш Бог живий, і він буде продовжувати захищати нас,
– заявив він.
Натомість для підвищення свого імунітету танзанійці використовують лікувальні трави.