У четвер набрав чинності наказ Міністерства охорони здоров'я України № 2393 від 1 листопада 2021 року. У ньому розширили перелік організацій, співробітники яких мають обов’язково вакцинуватися проти коронавірусу.

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Хто мусить бути вакцинований проти COVID-19

Окрім освітян та працівників центральних та місцевих органів влади, обов’язковій COVID-вакцинації на період дії карантину підлягають співробітники:

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів;

підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

Що буде з робітниками, які не отримали щеплення

Якщо співробітник не має документа про щеплення принаймні однією дозою антиковідної вакцини, сертифіката чи довідки про одужання від COVID-19 або довідки про протипоказання до щеплення, його відсторонять від роботи без збереження заробітної плати.

Якщо людина не хоче робити щеплення або ухиляється від цього обов'язку, то керівник повинен проінформувати його про правові наслідки таких дій та відсторонити від виконання професійних обов’язків.

У МОЗ наголошують: контролювати, аби до роботи допускалися тільки ті працівники, які мають документи про щеплення чи протипоказання до вакцинації, повинні керівники підприємств. Якщо під час перевірки виявиться, що на підприємстві працюють люди, які ухиляються або відмовляються від щеплення, то повинен бути складений акт про порушення правил карантину. Відповідальність за порушення несе керівник підприємства. Штраф становитиме від 34 тисяч гривень.

Для цього керівник складає відповідний акт та видає наказ або розпорядження, яке обов’язково надають для ознайомлення особі, яку відсторонюють,

– йдеться в повідомленні відомства.

Це не звільнення: як можна повернутися на посаду

У МОЗ зауважили, що звільняти працівника через відсутність щеплення незаконно. Для цього немає правових підстав.

Як тільки людина отримала принаймні одне щеплення проти COVID-19, вона може повернутися до роботи.

Як записатися на вакцинацію

Через сімейного лікаря,

сервіс Helsi,

за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19,

прийти та стати в живу чергу.

Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ або за допомогою свого лікаря.

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