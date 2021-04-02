Згідно з дослідженням, проведеним у Великій Британії, майже кожен 7 пацієнт з COVID-19 відчуває симптоми хвороби як мінімум 12 тижнів. Тобто так званий постковідний синдром.

В Управлінні національної статистики заявили, що у дослідженні взяло участь 21 622 випадкових учасників. Кожен з них хворів на коронавірус від березня 2020 року по березень 2021 року.

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Найпоширеніші симптоми постковідного синдрому в Британії

У 13,7% пацієнтів симптоми трималися не менше 12 тижнів. Серед найпоширеніших: втома, біль у м'язах, труднощі з концентрацією уваги, втрата смаку і запаху.

Хто найчастіше страждає від постковідного синдрому

Жінки частіше (14,7%) повідомляли про такі тривалі симптоми COVID-19, ніж чоловіки (12,7%).

Люди у віці 35 – 49 років частіше за все повідомляли про симптоми через 5 тижнів (25,6%).

В Управлінні національної статистики провели й опитування серед мешканців Британії. Про тривалі симптоми коронавірусу повідомили 1,1 мільйона людей.

Один з представників управління Бен Хамберстон заявив, що постковідний синдром "є новим явищем, яке ще не до кінця вивчене".