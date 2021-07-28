Решта 56 376 отримали вже другу ін'єкцію. Це означає, що вони вже повністю імунізовані проти COVID-19.
До теми Чи можна відрізнити побічні ефекти вакцинації від симптомів коронавірусу
Впродовж доби працювали 829 мобільних бригад, 2 666 пунктів щеплення та 360 центрів вакцинації.
Впродовж 27 липня українців вакцинували такими препаратами:
- Coronavac – 32 420,
- Cominarity (Pfizer-Biontech) – 40 646,
- Moderna – 21 969,
- AstraZeneca – 48 293.
Загальні темпи вакцинації в Україні
Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу вакцинували 3 264 715 людей. 3 264 713 з них отримали першу дозу вакцину, а повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 817 211 українці (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом в країні провели 5 081 924 COVID-щеплення.
Які вакцини використали
- Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Щеплено вакциною Coronavac – 998 467,
- Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 206 950,
- Щеплено вакциною AstraZeneca – 366 582,
- Moderna – 205 264,
- Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 478.
Дані про вакцини проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал