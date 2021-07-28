Від учора проти COVID-19 вакцинували понад 140 тисяч українців

За минулу добу, 27 липня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 143 328 людей. 86 952 з них отримали першу дозу препарату.

Решта 56 376 отримали вже другу ін'єкцію. Це означає, що вони вже повністю імунізовані проти COVID-19.

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Впродовж доби працювали 829 мобільних бригад, 2 666 пунктів щеплення та 360 центрів вакцинації.

Впродовж 27 липня українців вакцинували такими препаратами:

Coronavac – 32 420,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 40 646,

Moderna – 21 969,

AstraZeneca – 48 293.

Загальні темпи вакцинації в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу вакцинували 3 264 715 людей. 3 264 713 з них отримали першу дозу вакцину, а повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 817 211 українці (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом в країні провели 5 081 924 COVID-щеплення.

Які вакцини використали

Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Щеплено вакциною Coronavac – 998 467,

Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 206 950,

Щеплено вакциною AstraZeneca – 366 582,

Moderna – 205 264,

Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 478.

Дані про вакцини проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал